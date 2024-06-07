"لن اعتزل في هذه اللحظة".. جيمي فاردي مستمر مع ليستر سيتي لموسم آخر

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 18:31

كتب : FilGoal

جيمي فاردي

أعلن نادي ليستر سيتي تجديد تعاقد جيمي فاردي لمدة موسم ينتهي في صيف 2025.

جايمي فاردي

النادي : ليستر سيتي

ليستر سيتي

المهاجم البالغ 37 عاما سجل 20 هدفا الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى وقاد الثعالب للعودة للدوري الإنجليزي مجددا.

ويعد فاردي ثالث هدافي النادي تاريخيا برصيد 190 هدفا، وساهم في حصد الفريق للقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الدرع الخيرية.

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وخاض فاردي 464 مباراة منذ انضمامه في 2012 قادما من فليتوود تاون.

وقال فاردي لموقع النادي الرسمي: "بعد تحقيق الأرقام التي حققتها الموسم المنقضي، أنا سعيد لذلك لكن هناك المزيد. أنظر لنفسي وأقول أن العمر مجرد رقم".

وأضاف "قدمي تشعر إنها بخير وسأستمر حتى تقول لي كفى انتهى الأمر، سيأتي هذا اليوم لكن ليس في هذه اللحظة".

وأكمل "ننظر قدما للموسم المقبل في الدوري الإنجليزي وسنرى ماذا سيحدث، بنسبة 100% هو أفضل دوري في العالم، والذي تريد أن تشارك به".

وساهم فاردي في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري موسم 2015-16 بعدما سجل 24 هدفا، واستمر في هز شباك خصومه في 11 مباراة متتالية محطما رقم رود فان نستلروي.

كما ساهم في وصول الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مشاركته الأولى والوحيدة في موسم 2016-17.

وحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 بتسجيل 23 هدفا، وفي الموسم التالي قاد فريقه لحصد لقب كأس الاتحاد لأول كرة في تاريخه.

وبقميص منتخب إنجلترا شارك لأول مرة في 2015 وتبعها المشاركة في يورو 2016 وكأس العالم 2018 واعتزل اللعب دوليا.

والآن سيكمل فاردي مسيرته في الموسم الثالث عشر بقميص ليستر سيتي.

جيمي فاردي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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