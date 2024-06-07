كروس: سأعتزل الكرة لهذا السبب.. والناس تجاملني

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 18:15

كتب : FilGoal

توني كروس - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

أفصح توني كروس لاعب ريال مدريد عن أسباب اعتزاله كرة القدم نهائيا عقب بطولة يورو 2024.

وأعلن كروس قبل أسابيع اعتزال كرة القدم هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الميرينجي بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند.

وقال لاعب الوسط الألماني لصحيفة كيكر: "سأقضي أوقات كثيرة مع عائلتي قبل كل شيء، سأواصل البودكاست مع أخي فيليكس، وسأستكمل توسيع أكاديميتي الخاصة في مدريد".

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وأضاف "وسأبدأ في دوري الأيقونات التي أسستها مع إلياس نيرليش في سبتمبر الماضي".

وتابع "لماذا اعتزلت؟ لأنني ببساطة أريد أن يتذكرني الناس بأن كروس البالغ من العمر 34 عاما لعب أفضل موسم له مع ريال مدريد في النهاية".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد حققت ذلك، أنا أعتبر حديث الناس عن مواصلة مسيرتي بمثابة مجاملة لأن الكثير منهم يعتقدون أن التوقيت مبكر جدا".

وسيرتدي فيدي فالفيردي الرقم 8 ابتداءً من الموسم القادم في ريال مدريد بعد قرار كروس الاعتزال بعد يورو 2024.

يورو 2024 ألمانيا دوري أبطال أوروبا ريال مدريد توني كروس
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