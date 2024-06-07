انتهت دورة الترقي – الترسانة (3)-(0) سبورتنج.. الحرس (1)-(0) السويس

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

فريق الترسانة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من دورة الترقي للدوري الممتاز.

ويتصدر حرس الحدود وسبورتنج ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الترسانة ومنتخب السويس في المركزين الثالث والرابع.

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الترسانة ضد سبورتنج

انتهت

ق 92: جووول الثااالث.. ميدو شلاطة يضيف الهدف الثاني له والثالث للشواكيش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 85: جوووول الترسانة.. ميدو شلاطة يسجل الهدف الثاني عن طريق بتسديدة أرضية بعد مجهود فردي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جووول أووول للترسانة يسجله أجوستين أوتو من علامة الجزاء.

انطلاق المباراة.

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حرس الحدود ضد منتخب السويس

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 16: إسلام سمير يسجل برأسية هدف الحرس الأول بعد عرضية متقنة من خالد سامي.

انطلاق المباراة.

الترسانة منتخب السويس سبورتنج حرس الحدود
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