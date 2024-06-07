انتهت دورة الترقي – الترسانة (3)-(0) سبورتنج.. الحرس (1)-(0) السويس
الجمعة، 07 يونيو 2024 - 17:00
كتب : FilGoal
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ويتصدر حرس الحدود وسبورتنج ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الترسانة ومنتخب السويس في المركزين الثالث والرابع.
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الترسانة ضد سبورتنج
انتهت
ق 92: جووول الثااالث.. ميدو شلاطة يضيف الهدف الثاني له والثالث للشواكيش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 85: جوووول الترسانة.. ميدو شلاطة يسجل الهدف الثاني عن طريق بتسديدة أرضية بعد مجهود فردي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
شوووووووووووومة في المرمى 🔥
الترسانة يتقدم على سبورتنج بهدف أوجستين أوتو من ركلة جزاء 💥 pic.twitter.com/KO5iPMT7xn— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024
ق 41: جووول أووول للترسانة يسجله أجوستين أوتو من علامة الجزاء.
انطلاق المباراة.
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حرس الحدود ضد منتخب السويس
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
عرضية بالمقاس من خالد سامي 📏
رأسية صاروووووووووووخية من إسلام سمير 💥💣
حرس الحدود يتقدم على منتخب السويس 1-0 #ONTime_Sports pic.twitter.com/K3gH10ysSj— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024
ق 16: إسلام سمير يسجل برأسية هدف الحرس الأول بعد عرضية متقنة من خالد سامي.
انطلاق المباراة.