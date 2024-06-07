مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: عرض تركي وآخر سعودي لضمه

يرغب فريق تركي وآخر سعودي في التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "هناك عرض تركي لعواد ويحصل اللاعب بمقتضاه على 800 ألف دولار سنويا و200 ألف كحوافز".

وأكمل "فريق سعودي ولكن لم يتفق على تفاصيل التعاقد حتى الآن".

وينتهي تعاقد عواد مع الزمالك بنهاية شهر يونيو الجاري.

وانضم عواد إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي في صيف عام 2019.

وخاض عواد صاحب الـ31 عاما مع الزمالك 102 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه 48 مرة واستقبل 83 هدفا.

ويتواجد عواد حاليا رفقة منتخب مصر الذي واجه بوركينا فاسو أمس الخميس في تصفيات كأس العالم ويستعد لملاقاة غينيا بيساو الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.