ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم حاليا.. ولكن

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي أمام كانساس

أشاد ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بريال مدريد مؤكدا أنه أفضل فريق في العالم حاليا.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

وتحدث ميسي لموقع " infobae" الأرجنتيني قائلا: "أفضل فريق في العالم حاليا هو ريال مدريد فهو بطل دوري أبطال أوروبا بالنظر للنتائج".

واستدرك "لكن إن نظرنا لمستوى اللعب فمانشستر سيتي هو الأفضل".

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وكان ريال مدريد فاز على سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم بركلات الترجيح بعد التعادل بأربعة أهداف لكل منهما ذهابا وإيابا.

أما عن المنافسة في كوبا أمريكا قال: "الأرجنتين دائما مرشحة للفوز".

وتقام كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو لـ14 يوليو.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى بجوار كل من بيرو وتشيلي وكندا.

ميسي ريال مدريد الأرجنتين مانشستر سيتي
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