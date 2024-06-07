يورو 2024 – قائمة إسبانيا النهائية.. تواجد لامين وغياب كوبارسي ولورينتي

استدعى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لامين جمال للتواجد في يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

وستكون هذه هي البطولة الأولى الكبرى التي يتواجد فيها اللاعب الشاب صاحب الـ16 عاما.

فيما يغيب عن القائمة باو كوبارسي مدافع برشلونة الشاب إذ أن التقارير الصحفية ذكرت أنه كان هناك اتفاق مع برشلونة بألا يلعب هو ولامين بطولتي يورو والأولمبياد معا وأن يلعب أي منهما بطولة واحدة فقط.

كما تم استبعاد أليكس جارسيا لاعب جيرونا وماركوس لورينتي من أتليتكو مدريد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

الدفاع: إيمريك لابورت (النصر) – روبن لو نورماند (ريال سوسيداد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – داني كارفاخال (ريال مدريد) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – داني فيفيان (أتلتيك بلباو) – مارك كوكوريا (تشيلسي)

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – بيدري (برشلونة) – فيرمن لوبيز (برشلونة) – أليكس باينا (فياريال) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) – داني أولمو (لايبزج) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – خوسيلو (ريال مدريد) – فيران توريس (برشلونة) – أيوزي بيريز (ريال بيتيس)- لامين جمال (برشلونة)

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية بجانب كل من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.