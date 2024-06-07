يورو 2024 – قائمة إسبانيا النهائية.. تواجد لامين وغياب كوبارسي ولورينتي

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

لامين يامال -إسبانيا

استدعى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لامين جمال للتواجد في يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

وستكون هذه هي البطولة الأولى الكبرى التي يتواجد فيها اللاعب الشاب صاحب الـ16 عاما.

فيما يغيب عن القائمة باو كوبارسي مدافع برشلونة الشاب إذ أن التقارير الصحفية ذكرت أنه كان هناك اتفاق مع برشلونة بألا يلعب هو ولامين بطولتي يورو والأولمبياد معا وأن يلعب أي منهما بطولة واحدة فقط.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – مدرسة هولندا الخاصة لغات.. لم ينجح أحد يورو 2024 - قائمة إنجلترا.. استبعاد ماجواير وجريليش وتواجد رباعي كريستال بالاس يورو 2024 – إسبانيا.. النجاح يبدأ من مدريد

كما تم استبعاد أليكس جارسيا لاعب جيرونا وماركوس لورينتي من أتليتكو مدريد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

الدفاع: إيمريك لابورت (النصر) – روبن لو نورماند (ريال سوسيداد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – داني كارفاخال (ريال مدريد) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – داني فيفيان (أتلتيك بلباو) – مارك كوكوريا (تشيلسي)

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – بيدري (برشلونة) – فيرمن لوبيز (برشلونة) – أليكس باينا (فياريال) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) – داني أولمو (لايبزج) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – خوسيلو (ريال مدريد) – فيران توريس (برشلونة) – أيوزي بيريز (ريال بيتيس)- لامين جمال (برشلونة)

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية بجانب كل من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

إسبانيا يورو 2024 لامين جمال
نرشح لكم
جاء ليعوض إبراهيموفيتش وخاض حربا بعد نهايتها.. من هو خاريستياس بطل يورو 2004 يورو 2024 – مدرسة هولندا الخاصة لغات.. لم ينجح أحد مدرب البرتغال يكشف موعد عودة رونالدو للمنتخب ماجواير يعلق على استبعاده من قائمة إنجلترا في يورو 2024 يورو 2024 - قائمة إنجلترا.. استبعاد ماجواير وجريليش وتواجد رباعي كريستال بالاس يورو 2024 - قائمة إيطاليا.. سباليتي يختار 26 لاعبا بعد استبعاد بروفيديل وسكالفيني يورو 2024 - نظام البطولة وطريقة التأهل.. والملاعب المستضيفة ذا أثليتك: استبعاد جريليش وماجواير من قائمة إنجلترا في يورو 2024
أخر الأخبار
جاء ليعوض إبراهيموفيتش وخاض حربا بعد نهايتها.. من هو خاريستياس بطل يورو 2004 22 دقيقة | ألمانيا 2024
ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم حاليا.. ولكن 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يورو 2024 – قائمة إسبانيا النهائية.. تواجد لامين وغياب كوبارسي ولورينتي 2 ساعة | ألمانيا 2024
أحمد سليمان: يجب إلغاء الدوري من أجل منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
هل يوجد أفضل منه مع الريدز؟ صلاح لاعب العام في ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأولى.. تشيلسي يضم توسين أدارابيويو 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
يورو 2024 – مدرسة هولندا الخاصة لغات.. لم ينجح أحد 3 ساعة | ألمانيا 2024
إبراهيم حسن: هذا سبب عدم مشاركة مصطفى شوبير.. وحقيقة غضب إمام من استبداله 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف