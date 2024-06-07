إبراهيم حسن: هذا سبب عدم مشاركة مصطفى شوبير.. وحقيقة غضب إمام من استبداله

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سبب عدم الدفع بمصطفى شوبير في التشكيل الأساسي للفراعنة ضد بوركينا فاسو بعدما فضل الجهاز الفني الاعتماد على محمد الشناوي.

وتحدث إبراهيم حسن لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة قائلا: "محمد الشناوي ظهر بشكل جيد بعد فترة غياب كبيرة ولدينا العديد من الحراس المميزين حتى أولئك الذين لم ينضموا".

وواصل "مصطفى شوبير حارس رائع لكنه لم يلعب مباراة دولية من قبل لذا مشاركته كان بمثابة مخاطرة الأمر مشابه حينما عاد تيبو كورتوا من الإصابة لعب مباشرة والأمر ذاته حدث مع مانويل نوير هذه كانت وجهة نظرنا".

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وشدد إبراهيم حسن "لكن المستقبل ينتظر مصطفى كنا نخاف عليه أن يشارك ويحدث أي خطأ منه قد يقضي على مستقبله لذا لم نكن نريد أن نستعجل مشاركته".

وعن اللقاء الأول له هو ومدرب منتخب مصر حسام حسن مع محمد صلاح قائد الفراعنة قال: "كان جميل جدا ولا توجد أي أزمة وأنا وحسام سعداء للغاية بتواجده معنا، ومثلما قلنا في أول مؤتمر صحفي صلاح مع حسام "هيكون حاجة تانية" متأكد من ذلك".

وعن حقيقة غضب إمام عاشور بسبب استبداله قال: "هي ملامح وجهه تظهر هكذا، لكنني لم أشاهده غاضبا ربما كان حزينا بسبب شكواه من العضلة الضامة وهو سيلحق بمباراة غينيا بيساو، لكن لا يوجد أي شيء آخر".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو في استاد القاهرة مساء أمس الخميس بهدفين لهدف في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتسع نقاط يليه غينيا بيساو بخمس نقاط.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة.

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