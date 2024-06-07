تقرير: يوفنتوس يرغب في ضم جرينوود.. خطة لحل أزمته المادية وفكرة بديلة

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

يرغب يوفنتوس في ضم ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن يوفنتوس يرغب في ضم جرينوود ليشغل مركز الجناح في خطة 4-2-3-1 بناء على أفكار مدرب الفريق المرتقب تياجو موتا.

وأوضح التقرير أن جرينوود يدرك مدى إعجاب موتا به لذا لا يوجد لديه مانع من الانضمام إلى صفوف البيانكونيري.

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ويرغب يونايتد في الحصول على 40 مليون يورو ليتخلى دائما عن لاعبه الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى خيتافي.

لكن يعاني يوفنتوس من أزمة مادية لذا يفكر النادي الإيطالي في إدخال لاعبه الشاب صامويل لينج جونيور ضمن الصفقة ليقلل من المبلغ المالي المعروض في ظل وجود اهتمام من توتنام وأستون فيلا باللاعب.

لذا يعتقد يوفنتوس إن إقحام لاعبه في الصفقة من شأنه جذب أنظار يونايتد للاعب يرغب منافسيه في ضمه.

أو الحل الآخر ربما إقحام فيديريكو كييزا ضمن الصفقة في ظل أن هناك احتمالية لرحيله مع نهاية تعاقده العام المقبل.

لكن إن لم تنجح تلك الحلول فإن يوفنتوس يفكر في ضم سافيو لاعب جيرونا المملوك لشركة سيتي جروب والمالية لنادي مانشستر سيتي.

لكن يوفنتوس سيحاول حينها إقناع اللاعب بأنه لن يكون له دور مع سيتي وهو سيشارك معه بشكل أساسي وحينها قد يضمه فريق السيدة العجوز معارا.

وبشأن جرينوود، ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية فإن بنفيكا مهتم بضم اللاعب ووالده التقى مع روي بيدرو براز المدير الرياضي للنادي البرتغالي.

يوفنتوس جرينوود
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