رومانو يكشف تفاصيل اتفاق لاوتارو وإنتر على تجديد التعاقد

بات لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان قاب قوسين أو أدنى من تجديد تعاقده مع النيراتزوري.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر إنتر

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو، فإن المهاجم الأرجنتيني سيجدد تعاقده حتى عام 2029.

وسيحصل اللاعب صاحب الـ26 عاما على راتب صافي يقدر بتسعة ملايين يورو سنويا بالإضافة للحوافز.

وأوضح رومانو أن لاوتارو سيوقع على العقد الجديد فور عودته من مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024.

وينتهي تعاقد لاوتارو الحالي في صيف عام 2026.

وانضم لاوتارو إلى إنتر قادما من ريسينج كلوب الأرجنتيني في صيف عام 2018.

ومنذ ذلك الحين خاض لاوتارو مع إنتر 282 مباراة سجل خلالهم 129 هدفا وصنع 43 آخرين.

وتوج لاوتارو مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين لكل منهما، فيما ظفر بالسوبر ثلاث مرات.