مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-6-2024 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والاتحاد.. مصر الأولمبي والتصفيات

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

يشهد اليوم الجمعة إقامة العديد من المباريات على المستوى المحلي والقاري والأوروبي.

ففي مصر يلتقي الاتحاد السكندري مع الأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وتقام المباراة في الثامنة مساء وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

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أما في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري فسوف يواجه الترسانة منافسه سبورتنج في الخامسة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

فيما يلتقي حرس الحدود مع منتخب السويس في الوقت ذاته لكن عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه كوت ديفوار وديا في السابعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويلتقي منتخب ألمانيا وديا مع اليونان في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

فيما يواجه منتخب إنجلترا منافسه أيسلندا في الوقت ذاته لكن عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

أما في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 سيواجه منتخب المغرب منافسه زامبيا في العاشرة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

فيما يواجه منتخب نيجيريا منافسه جنوب إفريقيا في الوقت ذاته لكن عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 2".

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سلة الأهلي الاتحاد مصر الأولمبي
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