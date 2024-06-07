8 منتخبات عربية تتأهل للمرحلة الثالثة لـ تصفيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027

تأهلت 8 منتخبات عربية إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية.

وتقام تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بشكل مشترك.

وصعدت فرق قطر وعُمان والعراق والسعودية والأردن والإمارات والبحرين وفلسطين لنهائيات كأس آسيا.

وستواصل المنتخبات الـ 8 حلم التأهل لكأس العالم 2026 في المرحلة الثالثة والتي ستبدأ في شهر سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2025.

وإليكم المنتخبات المتأهلة

المجموعة الأولى: قطر

المجموعة الثانية: اليابان

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية

المجموعة الرابعة: عُمان

المجموعة الخامسة: إيران – أوزبكستان

المجموعة السادسة: العراق

المجموعة السابعة: السعودية – الأردن

المجموعة الثامنة: الإمارات – البحرين

المجموعة التاسعة: أستراليا - فلسطين

ويمتلك منتخبا الكويت وسوريا فرصة التأهل في الجولة الأخيرة لنهائيات كأس آسيا وخطف بطاقة التأهل لتصفيات كأس العالم 2026.

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المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم

يصل لتلك المرحلة 18 منتخبا يُقسمون على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات.

ويتأهل أول 2 من كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

فيما ينتقل أصحاب المركزين الثالث والرابع في الترتيب إلى المرحلة الرابعة والتي تقام على مجموعتين كل مجموعة تضم 3 منتخبات.

ويتأهل أول منتخب من كلا المجموعتين إلى نهائيات المونديال ليصبح العدد المتأهل من القارة الصفراء 8.

ثم يتنافس صاحبا المركز الثاني في المرحلة الرابعة على بطاقة أخيرة للتأهل للمشاركة في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.