الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي سعادته بالعودة للمشاركة مع الفراعنة في الفوز على بوركينا فاسو 2-1 في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر الجهاز الفني على منحي الثقة اليوم وأشكر اللاعبين على أدائهم".

وأضاف "واجهنا فريقا جيدا وسنحتفل اليوم بالفوز ثم سنفكر في المباراة التالية أمام غينيا بيساو".

وأوضح "قضينا 8 أيام في المعسكر وعملنا جيدا على الخروج بالكرة من الخلف لأن منتخب بوركينا لا يضغط جيدا".

وأكمل "سعداء بعودة الجماهير مرة أخرى لمنتخب مصر واللاعبون يتمنون وجودهم دائما".

وواصل "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وتراجعنا قليلا في بداية الثاني ولكن تمكننا من الخروج بنتيجة مرضية".

واختتم "أكثر ما يضايقني أن لا أحد قال لي "حمد الله على السلامة". هذا يفترض أن يحدث مع أي لاعب حين يعود من الإصابة، ولكن تم نقل الحديث إلى من سيلعب ومن لن يلعب".

وافتتح "تريزيجيه" أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة برأسية قوية.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني له ولمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص منتخب بوركينا النتيجة بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق لاسينا تراوري.

بتلك النتيجة واصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بعدما وصل للنقطة التاسعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط يليه بوركينا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن سيراليون.

فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس بنقطتين وأخيرا جيبوتي سادسا بنقطة وحيدة.