مران الزمالك - اكتفاء بتدريبات بدنية.. ومحاضرات لمدربي ناشئي الزمالك بحضور جوميز

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 01:12

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز

اكتفى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض اللاعبين تدريبات خاصة في صالة الألعاب البدنية، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على النصر ودياً بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي على ملعب النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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واختتمت اليوم الخميس المحاضرات الفنية لمدربي قطاعات كرة القدم "الناشئين - البراعم" بنادي الزمالك، والتي ألقاها بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والبرتغالي جوزيه جوميز.

وأقيمت المحاضرات الفنية على مدار ثلاثة أيام، وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، بعد التنسيق بين رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للفريق الأول، لتطبيق الإستراتيجية الموضوعة للنهوض بالمدربين لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب في هذه المراحل العمرية.

من جانبه وجه بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين الشكر للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول ومعاونيه، على التعاون المتميز والمثمر، مشدداً على أن المدرب لديه الرغبة القوية في المساندة والعمل للنهوض بالقطاعات في كافة الجوانب، و تم الإتفاق أن تقام محاضرات أخرى خلال الفترة المقبلة .

وأكد بدر حامد أن الهدف الأهم من المحاضرات هو تطوير المدربين بالقطاعات لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب.

وأضاف أن جميع المدربين استفادوا من المحاضرات على مدار ثلاثة أيام، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم مواصلة العمل في هذا الأمر وسيتم استقدام خبراء أجانب متخصصين من أندية عالمية.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أنه تم الاتفاق مع جوزيه جوميز خلال المحاضرات، على العديد من الأمور الفنية والخططية سيتم تنفيذها داخل قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة ومن بينها اللعب بنفس خطة وأسلوب الفريق الأول وخاصة فريق الشباب 2005.

جوزيه جوميز الزمالك
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