مؤتمر حسام حسن: أهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين.. وتخيلت ما حدث في الشوط الثاني

رفض حسام حسن مدرب منتخب مصر الاعتقاد السائد بأن مواجهة بوركينا فاسو كانت سهلة على الورق، وذلك عقب الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال حسن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة كانت صعبة وسهلناها في البداية. اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا ونفذوا كل ما كنت أتوقعه وأتمناه في الشوط الأول".

وأضاف "هذا جعل الناس تعتقد أن بوركينا فاسو فريق سهل ولكنه منتخب كبير تمكن من استعادة نفسه مرة أخرى".

وأوضح "أعتقد أن الناس شاهدت العمل التكتيكي وكان بمقدورنا زيادة النتيجة غير أن لنا ركلة جزاء".

وأكمل "الإجهاد طبيعي نظرا لنسبة الرطوبة اليوم، وحذرت بين الشوطين من التراجع في الشوط الثاني بعد أن تخيلته وتوقعته".

وتابع "المباراة كان من الممكن أن تفلت ولكن هذا وقت الجهاز الفني بالتدخل الذي حدث من خلال التغييرات التي أعادت لنا وسط الملعب مرة أخرى، عكس وقت تفوقهم وتسجيلهم للهدف".

وواصل "مشوار التصفيات 30 نقطة ولا توجد فرق سهلة".

وأضاف "الجماهير أيقظت المنتخب وهو ما يحدث للأهلي والزمالك أيضا. سعيد بمساندتهم وأهدي الفوز للجماهير المصرية".

وأردف "بعد الجماهير المصرية أهدي هذا الفوز لأشقائنا في فلسطين".

وأكمل "كنت أتمنى منح المزيد من الوقت لإبراهيم عادل لأني أتوقع له مستقبل كبير وسيكون من نجوم الكرة المصرية".

وأوضح "إمام عاشور اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وليست الخلفية. خلال يومين أو 3 سيكون بخير".

واختتم "عملت على منح صلاح حرية الحركة ومساحة للهجوم بدلا من إلزامه بأدوار دفاعية".

وافتتح "تريزيجيه" أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة برأسية قوية.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني له ولمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص منتخب بوركينا النتيجة بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق لاسينا تراوري.

بتلك النتيجة واصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بعدما وصل للنقطة التاسعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط يليه بوركينا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن سيراليون.

فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس بنقطتين وأخيرا جيبوتي سادسا بنقطة وحيدة.