مؤتمر حسام حسن: أهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين.. وتخيلت ما حدث في الشوط الثاني

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 01:07

كتب : FilGoal

حسام حسن

رفض حسام حسن مدرب منتخب مصر الاعتقاد السائد بأن مواجهة بوركينا فاسو كانت سهلة على الورق، وذلك عقب الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال حسن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة كانت صعبة وسهلناها في البداية. اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا ونفذوا كل ما كنت أتوقعه وأتمناه في الشوط الأول".

وأضاف "هذا جعل الناس تعتقد أن بوركينا فاسو فريق سهل ولكنه منتخب كبير تمكن من استعادة نفسه مرة أخرى".

وأوضح "أعتقد أن الناس شاهدت العمل التكتيكي وكان بمقدورنا زيادة النتيجة غير أن لنا ركلة جزاء".

وأكمل "الإجهاد طبيعي نظرا لنسبة الرطوبة اليوم، وحذرت بين الشوطين من التراجع في الشوط الثاني بعد أن تخيلته وتوقعته".

وتابع "المباراة كان من الممكن أن تفلت ولكن هذا وقت الجهاز الفني بالتدخل الذي حدث من خلال التغييرات التي أعادت لنا وسط الملعب مرة أخرى، عكس وقت تفوقهم وتسجيلهم للهدف".

وواصل "مشوار التصفيات 30 نقطة ولا توجد فرق سهلة".

وأضاف "الجماهير أيقظت المنتخب وهو ما يحدث للأهلي والزمالك أيضا. سعيد بمساندتهم وأهدي الفوز للجماهير المصرية".

وأردف "بعد الجماهير المصرية أهدي هذا الفوز لأشقائنا في فلسطين".

وأكمل "كنت أتمنى منح المزيد من الوقت لإبراهيم عادل لأني أتوقع له مستقبل كبير وسيكون من نجوم الكرة المصرية".

وأوضح "إمام عاشور اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وليست الخلفية. خلال يومين أو 3 سيكون بخير".

واختتم "عملت على منح صلاح حرية الحركة ومساحة للهجوم بدلا من إلزامه بأدوار دفاعية".

وافتتح "تريزيجيه" أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة برأسية قوية.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني له ولمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص منتخب بوركينا النتيجة بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق لاسينا تراوري.

بتلك النتيجة واصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بعدما وصل للنقطة التاسعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط يليه بوركينا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن سيراليون.

فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس بنقطتين وأخيرا جيبوتي سادسا بنقطة وحيدة.

حسام حسن منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف جمال علام يكشف تغيير موعد سفر المنتخب إلى غينيا بيساو إبراهيم حسن: هذه تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولا يوجد أي شيء مضمون ثنائية تريزيجيه تؤمن لـ مصر انتصارا صعبا ضد بوركينا أمام بوركينا فاسو.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول في تصفيات كأس العالم بثنائية مبكرة لـ تريزيجيه.. منتخب مصر يتقدم مبكرا على بوركينا فاسو بتصفيات المونديال انتهت – مصر (2) - (1) بوركينا فاسو.. انتصار الفراعنة مجموعة مصر - تعادل سلبي بين غينيا بيساو ضد إثيوبيا
أخر الأخبار
8 منتخبات عربية تتأهل للمرحلة الثالثة لـ تصفيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027 3 ساعة | آسيا
الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - اكتفاء بتدريبات بدنية.. ومحاضرات لمدربي ناشئي الزمالك بحضور جوميز 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر حسام حسن: أهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين.. وتخيلت ما حدث في الشوط الثاني 3 ساعة | منتخب مصر
جمال علام يكشف تغيير موعد سفر المنتخب إلى غينيا بيساو 3 ساعة | منتخب مصر
محترفو الدوري - ماييلي يخطف نقطة أمام السنغال.. ودودو ينصر بنين بتصفيات المونديال 3 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن: هذه تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولا يوجد أي شيء مضمون 3 ساعة | منتخب مصر
هزيمة بيتكوفيتش الأولى.. الجزائر تسقط على أرضها أمام غينيا بتصفيات كأس العالم 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني