جمال علام يكشف تغيير موعد سفر المنتخب إلى غينيا بيساو

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 01:04

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - جمال علام

أبدى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سعادته بفوز المنتخب على بوركينا فاسو 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال علام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على النتيجة المرضية، وأشكر الجماهير المصرية التي حضرت قبل المباراة بوقت طويل".

وأضاف "بهذه الجماهير سنتأهل إلى كأس العالم".

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وعن فرحة اللاعبين داخل غرفة الملابس أوضح "اللاعبون طلبوا الراحة اليوم وتأجيل السفر من الجمعة إلى السبت".

وتابع "وزير الرياضة تواصل مع وزير الطيران لبحث إمكانية ذلك، ليسافر الفريق إلى غينيا بيساو يوم السبت".

وواصل "الوزير وعد اللاعبين بمكافآت خاصة للمباراتين غير المكافآت الأساسية في اللائحة".

وافتتح "تريزيجيه" أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة برأسية قوية.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني له ولمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص منتخب بوركينا النتيجة بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق لاسينا تراوري.

بتلك النتيجة واصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بعدما وصل للنقطة التاسعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط يليه بوركينا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن سيراليون.

فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس بنقطتين وأخيرا جيبوتي سادسا بنقطة وحيدة.

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