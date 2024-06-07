إبراهيم حسن: هذه تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولا يوجد أي شيء مضمون

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 00:53

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - مودرن فيوتشر

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 2-1 بثنائية تريزيجيه وابتعد في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط.

وقال مدير منتخب مصر عبر أون تايم سبورتس: "بدأنا اللقاء بشكل جيد وخلقنا فرصا وسجلنا هدفين وكان ممكنا زيادة الفارق لكن اطمئن اللاعبون بشكل مبكر ولذلك تراجع الأداء".

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وأضاف "سعداء بتحقيق 3 نقاط أمام منافس مباشر ومنتخب واعد على مستوى القارة".

وأكمل "في رأيي كان يجب احتساب ركلة جزاء لنا، وأشعر أن هدف بوركينا فاسو جاء من تسلل، والحكم كان متحاملا جدا علينا".

وأردف "كبار القارة تعثروا، الجزائر خسرت والسنغال تعادلت، المجموعات تضم 6 فرق بـ 30 نقطة وسنواجه منافسينا مجددا ولا يوجد أي شيء مضمون وكل نقطة محسوبة ، والفوز في مواجهة غينيا بيساو لن يؤهلنا لكأس العالم والمشوار طويل".

وأوضح "إمام عاشور شعر بإجهاد في العضلة الضامة، ومع عمليات الاستشفاء سيكون جاهزا لمباراة غينيا بيساو".

وأتم "أشكر جمهور مصر على الحضور في مباراة اليوم وأتمنى حضورهم الدائم في جميع المباريات المقبل".

وفاز منتخب مصر على بوركينا مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح "تريزيجيه" أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة برأسية قوية.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني له ولمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص منتخب بوركينا النتيجة بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق لاسينا تراوري.

بتلك النتيجة واصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بعدما وصل للنقطة التاسعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط يليه بوركينا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن سيراليون.

فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس بنقطتين وأخيرا جيبوتي سادسا بنقطة وحيدة.

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