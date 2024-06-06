ثنائية تريزيجيه تؤمن لـ مصر انتصارا صعبا ضد بوركينا

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفين آمنا لمنتخب مصر انتصارا صعبا وهاما على حساب بوركينا فاسو.

وفاز منتخب مصر على بوركينا مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح "تريزيجيه" أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة برأسية قوية.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني له ولمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص منتخب بوركينا النتيجة بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق لاسينا تراوري.

بتلك النتيجة واصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بعدما وصل للنقطة التاسعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط يليه بوركينا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن سيراليون.

فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس بنقطتين وأخيرا جيبوتي سادسا بنقطة وحيدة.























































































ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي سريع من قبل منتخب مصر وفي الدقيقة الرابعة أرسل محمد صلاح عرضية بيمناه قابلها تريزيجيه برأسية قوية للغاية سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لمصر.

video:1

المنتخب البوركينافاسو يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول⚽️



مصر 2 × 1 بوركينافاسو



⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/n5goAsmYlM — SSC (@ssc_sports) June 6, 2024

وبعد مرور دقيقتين فقط كاد منتخب مصر يسجل هدفا ثانيا بعدما راوغ إمام عاشور مدافع بوركينا بطريقة رائعة لكن تسديدته اليسارية مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الثامنة أرسل زيزو عرضية فشل مدافع بوركينا في تشتيتها بشكل جيد ليتسلم تريزيجيه الكرة ويراوغ اللاعب ويسدد بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الثاني للفراعنة.

video:2

الهدف الأول للمنتخب المصري عن طريق تريزيجيه ⚽️



مصر 1 × 0 بوركينافاسو



⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/48vTgCeTC1 — SSC (@ssc_sports) June 6, 2024

هدأت المباراة عقب الهدف الثاني وسط سيطرة من منتخب مصر عليها وغياب الخطورة عن كلا الفريقين.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدة صلاح القوية تصدى لها الحارس على مرتين.

وطلب منتخب مصر الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة تريزيجيه لكن الحكم احتسب ركلة ركنية.

ومن الركلة الركنية سدد إمام عاشور كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

وكاد منتخب بوركينا يقلص النتيجة بعدما راوغ دانجو أوتارا نظيره محمد عبد المنعم مرتين لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى.

وأجرى منتخب بوركينا 3 تبديلات بين شوطي المباراة بخروج كل من جوستافو سانجاري ودراماني سالو وبلاتي توريه وشارك بدلا منهم سيدريك بادولو وحسن باندي وسعيدو سيمبوري.

وفي الدقيقة 56 قلص منتخب بوركينا النتيجة بهدف أول من لاسينا تراوري بعد متابعته الكرة إثر تصدي محمد الشناوي لها بعد رأسية أخرى قوية من لاعب الخيول.

video:3

الهدف الثاني للمنتخب المصري عن طريق تريزيجيه ⚽️



مصر 2 × 0 بوركينافاسو



⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/h2ccEqCpVG — SSC (@ssc_sports) June 6, 2024

وشارك عقب دقيقة أكرم توفيق بدلا من إمام عاشور الذي بدا مصابا لحظة خروجه.

وسدد محمد هاني كرة قوية تصدى لها الحارس على مرتين.

وبعدها كان الحارس خارج منطقة الجزاء ويتصارع مع مصطفى محمد على الكرة وشتتها بيده لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وأجرى حسام حسن تبديلا ثانيا بمشاركة عمر كمال بدلا من زيزو.

ولاحت فرصة خطيرة لمصطفى محمد لكنه فشل في تسديد الكرة.

وكاد منتخب بوركينا فاسو يدرك التعادل في الدقيقة 82 لكن الشناوي تصدى للكرة وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ولكن واصل منتخب بوركينا التعادل وحولها الشناوي لركلة ركنية جديدة.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع شارك إبراهيم عادل وأحمد أمين "أوفا" الذي كتب ظهوره الدولي الأول وذلك بدلا من تريزيجيه ومصطفى محمد.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين لهدف.