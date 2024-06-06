بثنائية مبكرة لـ تريزيجيه.. منتخب مصر يتقدم مبكرا على بوركينا فاسو بتصفيات المونديال

تقدم منتخب مصر مبكرا بثنائية مبكرة في أول 8 دقائق ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف تقدم منتخب مصر برأسية بعد عرضية محمد صلاح من الجهة اليمنى في الدقيقة 4.

وبتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أحمد سيد "زيزو" سجل تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة.

وللمرة الثانية في مسيرته يسجل تريزيجيه هدفين في مباراة واحدة بقميص منتخب مصر بعدما سجل ثنائية ضد سيراليون بالجولة الثانية من تصفيات المونديال 2026.

الهدف الأول للمنتخب المصري عن طريق تريزيجيه ⚽️ مصر 1 × 0 بوركينافاسو ⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/48vTgCeTC1 — SSC (@ssc_sports) June 6, 2024

وساهم صلاح وتريزيجيه في الهدف التاسع بينهما في 51 مباراة بقميص منتخب مصر.

وسجل صلاح 3 أهداف من صناعة تريزيجيه فيما سجل تريزيجيه 6 أهداف من صناعة صلاح.

وصنع صلاح الهدف رقم 33 له في مسيرته بقميص منتخب مصر.

الهدف الثاني للمنتخب المصري عن طريق تريزيجيه ⚽️ مصر 2 × 0 بوركينافاسو ⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/h2ccEqCpVG — SSC (@ssc_sports) June 6, 2024

وخلال آخر 10 مباريات لتريزيجيه مع منتخب مصر سجل تريزيجيه 7 أهداف وصنع 2.