بثنائية مبكرة لـ تريزيجيه.. منتخب مصر يتقدم مبكرا على بوركينا فاسو بتصفيات المونديال

الخميس، 06 يونيو 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تريزيجيه

تقدم منتخب مصر مبكرا بثنائية مبكرة في أول 8 دقائق ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف تقدم منتخب مصر برأسية بعد عرضية محمد صلاح من الجهة اليمنى في الدقيقة 4.

وبتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أحمد سيد "زيزو" سجل تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة.

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وللمرة الثانية في مسيرته يسجل تريزيجيه هدفين في مباراة واحدة بقميص منتخب مصر بعدما سجل ثنائية ضد سيراليون بالجولة الثانية من تصفيات المونديال 2026.

وساهم صلاح وتريزيجيه في الهدف التاسع بينهما في 51 مباراة بقميص منتخب مصر.

وسجل صلاح 3 أهداف من صناعة تريزيجيه فيما سجل تريزيجيه 6 أهداف من صناعة صلاح.

وصنع صلاح الهدف رقم 33 له في مسيرته بقميص منتخب مصر.

وخلال آخر 10 مباريات لتريزيجيه مع منتخب مصر سجل تريزيجيه 7 أهداف وصنع 2.

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