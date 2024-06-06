تصفيات كأس العالم - منتخب السودان يتصدر مجموعة السنغال بالفوز على موريتانيا

الخميس، 06 يونيو 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

منتخب السودان

تغلب منتخب السودان على مضيفه موريتانيا بهدفين دون رد في الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل سيف الدين بخيت الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد تمريرة من رمضان عجب.

وفي الدقيقة 29 سجل علي عبيد الهدف الثاني في مرمى موريتانيا بالخطأ.

الفوز منح السودان النقطة السابعة في المجموعة على الصدارة حتى الآن.

وتعادل منتخب السودان مع توجو في الجولة الأولى 1-1، ثم هزم الكونغو الديمقراطية 1-0.

صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها منتخب السودان مؤقتة بطبيعة الحال، انتظارا لنتيجة مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز ساحق على جنوب السودان 4-0، وتعادل سلبي مع توجو.

ويلعب منتخب السودان المباراة الرابعة أمام جنوب السودان يوم 11 يونيو.

فيما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة بنقطة واحدة حتى الآن، من تعادل سلبي مع جنوب السودان، وخسارة سابقة أمام الكونغو الديمقراطية.

السودان
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