انتهت – مصر (2) - (1) بوركينا فاسو.. انتصار الفراعنة

الخميس، 06 يونيو 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - مصر × بوركينا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وبوركينا فاسو التي تقام في استاد القاهرة اليوم الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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نهاية المباراة بانتصار مصر بهدفين لهدف.

ق90+2: تبديلان لمصر بمشاركة أوفا وإبراهيم عادل وخروج مصطفى محمد وتريزيجيه.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق83: الشناوي يحرم بوركينا من هدف التعادل.

ق72: تبديل ثان لمنتخب مصر بمشاركة عمر كمال وخروج زيزو.

ق68: تسديدة قوية من محمد هاني تصدى لها الحارس.

ق57: تبديل أول لمصر بمشاركة أكرم توفيق وخروج إمام عاشور.

ق56: هدف أول لبوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري بعد متابعته لتصدي من الشناوي لرأسية أخرى.

3 تبديلات لمنتخب بوركينا بين شوطي المباراة، خرج كل من جوستافو سانجاري ودراماني سالو وبلاتي توريه وشارك بدلا منهم سيدريك بادولو وحسن باندي وسعيدو سيمبوري.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: لاعب بوركينا دانجو أوتارا يراوغ محمد عبد المنعم بطريقة جميلة ولكن تسديدته مرت أعلى المرمى.

ق39: تسديدة قوية من إمام عاشور مرت بجوار المرمى بقليل.

ق38: مطالبات بركلة جزاء لتريزيجيه بعد عرقلته من حارس المرمى لكن الحارس يحتسب ركلة ركنية لمصر.

ق35: تسديدة زاحفة من جوستافو سانجاري مرت بجوار مرمى الشناوي.

ق33: تسديدة قوية من صلاح تصدى لها الحارس على مرتين.

ق30: ركلة حرة لمصر من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة صلاح.

ق27: رأسية من حمدي فتحي تصدى لها حارس بوركينا بسهولة.

ق20: سيطرة من منتخب مصر على الكرة في وسط الملعب.

ق8: جووووووووووووووووووووول بوووووووم بتسديدة يسارية من المتألق تريزيجيه بعد عرضية من زيزو وتشتيت غير جيد من مدافع بوركينا ليجد تريزيجيه الكرة ويراوغ المدافع ببراعة ويسدد بيسراه في الشباك.

ق6: إمام عاشور يراوغ مدافع بوركينا بطريقة رائعة لكن تسديدته اليسارية مرت بجوار المرمى بقليل.

ق4: جوووووووووووول تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمصر برأسية قوية للغاية بعد عرضية من صلاح بقدمه اليمنى.

انطلاق المباراة.

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