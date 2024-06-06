مجموعة مصر - تعادل سلبي بين غينيا بيساو ضد إثيوبيا

الخميس، 06 يونيو 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

غينيا بيساو

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة غينيا بيساو ضد إثيوبيا ضمن مباريات مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو بعد قليل ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

وسيلتقي مع غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.

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المباراة شهدت مشاركة جيفرسون إينكادا ظهير فاركو في اللقاء أساسيا بقميص غينيا بيساو.

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ولم تشهد المباراة خلال أحداثها خطورة محققة بين القائمين والعارضة لكلا المنتخبين.

وجاءت أخطر فرص اللقاء على الإطلاق في الدقيقة 70 بانفراد تام لمهاجم إثيوبيا مستفيدا من سقوط مدافع غينيا بيساو.

وانفرد وسدد كرة أرضية ضعيفة جاءت سهلة في يد الحارس لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

التعادل يأتي في مصلحة منتخب مصر حيث ارتقى منتخب غينيا بيساو للمركز الثاني برصيد 5 نقاط من 3 مباريات.

فيما يظل الفراعنة في الصدارة برصيد 6 نقاط ويلتقي مع بوركينا فاسو التي تراجعت للمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

فيما حصد منتخب إثيوبيا ثاني نقاطه بالتصفيات وظل في المركز الخامس برصيد نقطتين.

غينيا بيساو مجموعة مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم 2026
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