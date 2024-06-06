سبورت: برشلونة مهتم بضم لاعب وسط ريال سوسيداد.. وتفاصيل المفاوضات
الخميس، 06 يونيو 2024 - 21:29
كتب : FilGoal
يرغب برشلونة في ضم ميكيل ميرينو لاعب خط وسط ريال سوسيداد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ميكيل ميرينو
النادي : ريال سوسيداد
وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن برشلونة يأمل في التوصل لاتفاق مع سوسيداد لضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو بالإضافة لخمس ملايين أخرى كمتغيرات.
اللاعب صاحب الـ27 ينتهي تعاقده مع سوسيداد بنهاية الموسم المقبل.
وأوضح التقرير أن اللاعب لن يناقش مستقبله مع ناديه إلا عقب نهاية مشاركته في يورو 2024 مع منتخب إسبانيا.
وبدأ ميرينو مسيرته مع أوساسونا وانتقل منه إلى بروسيا دورتموند ثم نيوكاسل قبل أن يحط الرحال مع سوسيداد في عام 2018.
وخلال الموسم الماضي خاض ميرينو مع سوسيداد 45 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع خمسة.
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