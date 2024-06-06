بمشاركة وسام أبو علي.. فلسطين تتعادل مع لبنان وتتأهل إلى كأس آسيا

تعادل منتخب فلسطين سلبيا مساء اليوم الخميس مع منافسه لبنان في الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

أقيمت المباراة في ملعب جاسم بن حمد معقل نادي السد القطري.

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم الأهلي وسام أبو علي فيها قبل خروجه في الثواني الأخيرة من اللقاء.

فيما بقى مدافع الزمالك ياسر حمد ولاعب البنك الأهلي موسى فراوي على مقاعد البدلاء.

ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة التاسعة بـ15 نقطة ويليه فلسطين بثماني نقاط.

فيما يأتي منتخب لبنان ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا بنجلاديش بنقطة وحيدة.

بتلك النتائج ضمن منتخبا أستراليا وفلسطين التأهل إلى كأس آسيا معا كما وصلا للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيما انتقل منتخب لبنان لخوض تصفيات المؤهلة لكأس آسيا ويغيب عن المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.