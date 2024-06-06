تشكيل مصر – صلاح والشناوي أساسيان.. زيزو يتواجد وثلاثي دفاعي

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة الذي يستعد لملاقاة بوركينا فاسو مساء اليوم الخميس.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمد هاني

في الوسط: محمود حسن "تريزيجيه"- إمام عاشور- حمدي فتحي- مروان عطية- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: مصطفى محمد- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وعمر كمال ومحمد شريف وإبراهيم عادل ومحمد الشامي وأكرم توفيق وأحمد نبيل "كوكا" ومصطفى فتحي وأحمد أمين "أوفا" وناصر ماهر.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بست نقاط يليه غينيا بيساو بخمس نقاط.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع سيراليون وللأول مباراة أقل.

ويأتي منتخب إثيوبيا خامسا بنقطتين وأخيرا جيبوتي بدون أي نقطة.