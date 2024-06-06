مدرب البرتغال يكشف موعد عودة رونالدو للمنتخب
الخميس، 06 يونيو 2024 - 20:49
كتب : FilGoal
كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال موعد عودة كريستيانو رونالدو وروبن نيفيز إلى صفوف الفريق قبل يورو 2024.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وحصل رونالدو ونيفيز على راحة سلبية عقب نهاية الموسم الكروي في السعودية بعد مشاركتهما مع فريقيهما النصر والهلال.
وقال مارتينيز للصحفيين اليوم الخميس: "رونالدو ونيفيز سيصلان يوم 7 يونيو الجاري".
وواصل "كل اللاعبين لديهم أسبوع للتأقلم والاستعداد لبطولة اليورو".
وأتم المدرب البلجيكي حديثه "الخطة لكلا اللاعبين ألا يشاركا ضد كرواتيا وسيتواجدان ضد أيرلندا".
وسيلعب منتخب البرتغال وديا ضد كرواتيا يوم السبت المقبل وبعد ذلك بـ48 ساعة يواجه أيرلندا.
ويلعب منتخب البرتغال في اليورو رفقة كل من التشيك وتركيا وجورجيا ضمن منافسات المجموعة السادسة.
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