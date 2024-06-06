ماجواير يعلق على استبعاده من قائمة إنجلترا في يورو 2024

"أشعر بالصدمة" هكذا علق هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد على استبعاده من قائمة إنجلترا المستدعاة لخوض منافسات يورو 2024.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا

وكتب ماجواير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الخميس قائلا: "أشعر بالصدمة لعدم اختياري للتواجد مع منتخب إنجلترا في اليورو هذا الصيف".

وواصل "على الرغم من بذل قصارى لم أتمكن من التغلب على الإصابة في ساقي".

وأكمل "ربما ضغطت على نفسي كثيرا لمحاولة التواجد مع المنتخب، فتمثيل إنجلترا هو أعلى شرف إنه يعني كل شيء بالنسبة لي".

واستدرك ماجواير "لكن إن لم أتمكن من مساعدة الفريق كلاعب فسوف أدعمه كمشجع مع بقية البلاد".

وأتم "بعد ذلك سأعود للجهاز الطبي في مانشستر يونايتد للاستعداد للموسم المقبل".

وبذلك ستكون قائمة إنجلترا النهائية

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجر (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلنجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.