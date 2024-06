أولى صفقات منصور.. سان دييجو الأمريكي يضم إرفينج لوزانو

أعلن نادي سان دييجو الأمريكي ضم المكسيكي إرفينج لوزانو بدءا من يناير 2025.

هيرفينج لوزانو النادي : إيندهوفن إيندهوفن

وأصبح لوزانو أول لاعب ينضم لصفوف الفريق الذي يملكه رجل الأعمال المصري محمد منصور.

ويستمر لوزانو مع إيندهوفن الهولندي حتى نهاية العام الجاري، ثم ينضم في يناير المقبل للمشاركة مع الفريق لأول مرة في الدوري الأمريكي موسم 2025.

وقال منصور عبر موقع النادي الرسمي: "التوقيع مع لاعب دولي مثل لوانزو هو أكبر قرار ممكن في مشروع سان دييجو".

وأضاف "رحلته مع باتشوكا في المكسيك يتردد صداها مع كيف أكاديمية رايت تو دريم تؤهل المواهب لكل مكان، ونأمل أن نواصل الدعم والتحفيز في الجيل المقبل من المواهب في سان دييجو وحول العالم".

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت 12 مليون يورو.

وبدأ لوزانو مسيرته مع باتشوكا وانضم لإيندهوفن الهولندي في 2017 وبعد 4 مواسم انضم لنابولي الإيطالي وعاد الصيف الماضي لإيندهوفن مجددا.

وعلى المستوى الدولي بقميص منتخب المكسيك شارك في 70 مباراة وسجل 18 هدفا.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 𝙖 𝙎𝙖𝙣 𝘿𝙞𝙚𝙜𝙤, 𝘾𝙝𝙪𝙘𝙠𝙮. San Diego FC has signed Hirving “Chucky” Lozano to a four-year contract. The 28-year-old Mexican International star will make his debut for the Club in February 2025. Read more ⬇ — San Diego FC (@sandiegofc) June 6, 2024

من هو نادي سان دييجو؟

انضم نادي سان دييجو رسميا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم المحترفين وسيبدأ المشاركة بدءا من موسم 2025.

وأعلن دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم بإضافة فريق سان دييجو ليصبح رقم 30 بالدوري.

ويمتلك النادي محمد منصور، رجل الأعمال المصري حيث يشارك أيضا في ملكية أكاديمية "Right to Dream" في غانا ونادي نورشيلاند الدنماركي.

وسيكون النادي هو الأغلى في تاريخ الدوري الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار، وأحد أغلى 10 أندية كرة قدم على مستوى العالم.

ويعد مبلغ 500 مليون دولار رقما قياسيا للحصول على أحقية إنشاء نادٍ للمشاركة في الدوري الأمريكي.

وكان أعلى مبلغ لإنشاء نادٍ في الدوري الأمريكي هو 325 مليون دولار وكانت من نصيب نادي شارلوت عام 2019.

سيلعب فريق سان دييجو في ملعب سنابدراجون، الذي تم افتتاحه في عام 2022 ويتسع لـ 35 ألف متفرج.

وسيحتضن الملعب في يوليو المقبل مباراة نصف نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2023.

وقال محمد منصور: "لم يكن بإمكاننا أن نكون أكثر حماسا للشراكة مع قبيلة سيكوان لجلب الدوري الأمريكي لكرة القدم لمجتمع وجماهير كرة القدم في سان دييجو. هذه فرصة حقيقية لخلق إرث قوي ودائم للمدينة والمنطقة. نتطلع إلى نقل النهج الفريد والخبرة الاستثنائية في كرة القدم اللتين تملكهما Right to Dream إلى سان دييجو والدوري الأمريكي من خلال تقديم فوائد ملموسة للمجتمع. نتطلع إلى فتح الأبواب واكتشاف المواهب ورعايتها من جميع أنحاء المقاطعة وخارجها".

وأضاف "لدينا طموح كبير في المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة حول العالم وخاصة في بلدي مصر، لنضمن مستقبل أفضل لكرة القدم والشباب في مصر وكل انحاء العالم. شعارنا من حقك ان تحلم وحلمنا هو المساهمة بشكل كبير في تنمية وتطوير الجيل القادم من الشباب".

وقال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي: "يسعدنا أن نرحب بسان دييجو في الدوري الأمريكي لكرة القدم كفريقنا رقم 30. اعتقدنا لسنوات عديدة أن سان دييجو ستكون سوقا رائعا لـ MLS نظرا لطاقتها الشابة وتنوعها الكبير، وحيث تعد كرة القدم جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لكثير من الناس. محمد منصور وقبيلة سيكوان لديهما رؤية لا تصدق لبناء ناد يلهم ويوحد مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المدينة والمنطقة".

من جانبه أعرب محمد وصفي الرئيس التنفيذي لـ Right to Dream مصر عن فخره بهذه الخطوة قائلا: "بصفتي مصريا، أشعر بالفخر الشديد فرؤية رئيس مجلس الإدارة ، السيد محمد منصور في تقديم نموذج ناجح لكرة القدم تتحقق يوما بعد الاخر، فبعدما نجحنا في انشاء اكاديمية Right to Dream مصر ثم فريق توت عنخ أمون وبعدها الفوز بكأس مصر للمرة الأولى تأتي خطوة امتلاك ناديا في واحدة من أسرع الدوريات نموا في العالم لتكتمل المنظومة نحو طريقنا لتحقيق حلمنا كمصريين من توفير المزيد من سبل النجاح لكل مصري من أصحاب المواهب الثمينة خصوصا ان بلدنا غنية بالموهبين".

وأضاف "على المستوى الاحترافي، وجود نادي بحجم وقيمة سان دييجو جزءا من مجتمع Right to Dream جنبا إلى جنب مع نادينا نوردشيلاند في الدنمارك، سيوفر مسارا وفرصا مميزة للاعبينا".

من هو محمد منصور؟

محمد منصور هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Man Capital لإدارة الاستثمار ومقرها لندن، والتي تمتلك Right to Dream (RTD)، مجتمع كرة القدم العالمي للأكاديميات والأندية، والشريك العالمي الذي يملك طرق مبتكرة لاكتشاف المواهب ورعايتها.

ويشارك منصور في ملكية النادي مجموعة Right to Dream التي يستحوذ عليها منصور عبر مؤسسها توم فيرنون وعضو مجلس إدارتها دان ديكنسون، بالإضافة لقبيلة سيكوان المحلية في سان دييجو، وماني ماتشادو نجم فريق سان دييجو بادريس للبيسبول. ويتولى الإداري الرياضي المرموق توم بين منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

تأسست Right to Dream في غانا عام 1999، وكانت مهمة الأكاديمية المساهمة في تطوير الشباب والفتيات الموهوبين في كرة القدم فنياً وتعليمياً. وفي عام 2021 استحوذ رجل الأعمال محمد منصور على الأكاديمية، وكان الهدف من ذلك الاستحواذ تقديم نموذج رياضي جديد يغير حياة الشباب والفتيات ويعزز من دور المسؤولية المجتمعية.

تمتلك Right to Dream حالياً أندية وأكاديميات في مصر وغانا والدنمارك، والآن ينضم للمجموعة نادي سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية. طورت Right to Dream العديد من اللاعبين العالميين الذين لعبوا على أعلى مستوى سواء بالأندية أو المنتخبات، وشاركوا بالمسابقات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، بما في ذلك سبعة خريجين للأكاديمية مثلوا بلدانهم في كأس العالم 2022 بقطر. تدير Right to Dream نادي الدوري الدنماركي الممتاز نوردشيلاند، وهي التجربة التي حظت بإعجاب وتقدير عالميين.

تتواجد Right to Dream في مصر منذ عام 2021، وكانت النواة التي بدأ بها محمد منصور توسيع الاستثمارات عالمياً. تهدف الاستثمارات الرياضية الخارجية منح المواهب المصرية فرص أفضل للظهور والتنمية، فوجود أكثر من نادي تابع لـ Right to Dream في أكثر من دولة هو نجاح للاستثمارات المصرية وفرصة لتنمية ونشر المواهب مما سيعود بالفائدة على المنتخبات المصرية في المستقبل، حيث ستساهم في تقديم جيل متميز رياضيا ولديه وعي وثقافة وقادر على تحقيق ذاته من خلال فرص التعليم التي تتيحها المنظومة، حيث ان أحد أهم أهدافها منح المزيد من الفرص الاحترافية والتعليمية للموهوبين في مصر من اجل مستقبل افضل للكرة المصرية والشباب المصري بشكل عام، من خلال امدادهم بأفضل فرص التعليم والتدريب والتكيف مع الحياة المعاصرة من خلال الاحتكاك بالمواهب والخبرات العالمية التي تتيحها مجموعة منصور.

تمتلك Right to Dream في مصر أكاديمية لكرة القدم للشباب والفتيات، كما تستحوذ على نادي توت عنخ آمون للرجال والسيدات. يشارك فريق السيدات بالنادي ضمن الدوري الممتاز وتوج هذا العام ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

