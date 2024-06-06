تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي لأول مرة في تصفيات كأس العالم 2026
الخميس، 06 يونيو 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
يبدأ وسام أبو علي مهاجم الأهلي أساسيا لأول مرة بقميص منتخب فلسطين في مواجهة لبنان بتصفيات كأس العالم 2026.
ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة من تصفيات المونديال وكأس آسيا 2027 المزدوجة في قطر.
ويقود أبو علي هجوم منتخب الفدائي لأول مرة عقب استدعائه بعد موافقة فيفا على تمثيله لمنتخب فلسطين.
ويجلس موسى فيراوي ظهير البنك الأهلي وياسر حمد مدافع الزمالك على مقاعد بدلاء مكرم دبوب مدرب فلسطين.
وجاء تشكيل فلسطين
حراسة المرمى: رامي حمادة
الدفاع: مصعب البطاط – ميلاد تيرمانيني – محمد صالح – محمد خليل
الوسط: جوناثان كانتينيلا – عدى خروب – عطاء جابر
الهجوم: تامر صيام – وسام أبو علي – عدي صباغ
ويحتل منتخب فلسطين المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط.
فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد نقطتين.
ويتصدر منتخب أستراليا الترتيب برصيد 15 نقطة.
ويتأهل أول وثاني الترتيب للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
فيما يتأهل ثالث ورابع ترتيب المجموعة إلى التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027.