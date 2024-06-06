رومانو: مقابل 40 مليون يورو.. ميلان يقترب من ضم زيركزي

الخميس، 06 يونيو 2024 - 18:29

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

أبلغ مسؤولو ميلان نظرائهم في بولونيا خطتهم بتفعيل بند الشرط الجزائي في تعاقد جوشوا زيركزي في الصيف الجاري.

ويبلغ الشرط الجزائي في تعاقد المهاجم الهولندي مع بولونيا 40 مليون يورو.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي في شباك "سكاي سبورتس" الإنجليزي فإن المفاوضات مستمرة بين ميلان وممثلو اللاعب للموافقة على التفاصيل الشخصية والنقاط الحاسمة في التعاقد.

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وأشار الصحفي إلى أن زيركزي مهتم للغاية بمشروع ميلان.

وانتقل المهاجم الهولندي إلى بولونيا في صيف 2022 مقابل 8 ملايين ونصف مع وجود بند للنادي البافاري يمنحه الحق في إعادة ضمه مقابل 40 مليون يورو.

وسجل المهاجم الهولندي 12 هدف وصنع 7 آخرين في 37 مباراة لعبها مع بولونيا.

وساعد الفريق للوصول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما كانت المرة الأخيرة في الستينيات.

جوشوا زيركزي بولونيا ميلان
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