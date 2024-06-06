رومانو: مقابل 40 مليون يورو.. ميلان يقترب من ضم زيركزي

أبلغ مسؤولو ميلان نظرائهم في بولونيا خطتهم بتفعيل بند الشرط الجزائي في تعاقد جوشوا زيركزي في الصيف الجاري.

ويبلغ الشرط الجزائي في تعاقد المهاجم الهولندي مع بولونيا 40 مليون يورو.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي في شباك "سكاي سبورتس" الإنجليزي فإن المفاوضات مستمرة بين ميلان وممثلو اللاعب للموافقة على التفاصيل الشخصية والنقاط الحاسمة في التعاقد.

وأشار الصحفي إلى أن زيركزي مهتم للغاية بمشروع ميلان.

🚨🔴⚫️ AC Milan informed Bologna that they are planning to trigger €40m release clause for Joshua Zirzkee. Talks now ongoing between AC Milan and Zirkzee’s camp to agree on personal terms, crucial point. Zirzkee, happy to stay in Italy and super keen on AC Milan project. pic.twitter.com/5oaJTPfVnc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024

وانتقل المهاجم الهولندي إلى بولونيا في صيف 2022 مقابل 8 ملايين ونصف مع وجود بند للنادي البافاري يمنحه الحق في إعادة ضمه مقابل 40 مليون يورو.

وسجل المهاجم الهولندي 12 هدف وصنع 7 آخرين في 37 مباراة لعبها مع بولونيا.

وساعد الفريق للوصول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما كانت المرة الأخيرة في الستينيات.