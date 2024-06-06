يورو 2024 - قائمة إيطاليا.. سباليتي يختار 26 لاعبا بعد استبعاد بروفيديل وسكالفيني

الخميس، 06 يونيو 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

إيطاليا - مقدونيا

استبعد لوتشيانو سباليتي 4 أسماء من قائمة إيطاليا الأولية واختار الأسماء الـ26 المشاركة في يورو 2024.

ويشارك منتخب إيطاليا في البطولة التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وضمت القائمة الأولية 30 لاعبا وانضم فيدريكو جاتي مدافع يوفنتوس بدلا من فرانشيسكو أتشيربي بسبب إصابة الأخير.

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وخرج من القائمة كل من إيفان بروفيديل حارس لاتسيو وصامويل ريتشي لاعب وسط تورينو وريكاردو أورسوليني جناح بولونيا.

بالإضافة جيورجيو مدافع أتالانتا الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فيورنتينا يوم الأحد الماضي.

وحاءت قائمة الأتزوري

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) - أليكس ميريت (نابولي) - جوليلمو فيكاريو (توتنام)

الدفاع: ليساندرو باستوني (إنتر) - راؤول بيلانوفا (تورينو)- أليساندرو بونجيورنو (تورينو) - ريكاردو كالافيوري (بولونيا) - أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - ماتيو دارميان (إنتر) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) - فيديريكو ديماركو (إنتر) - جيانلوكا مانشيني (روما) – فيدريكو جاتي (يوفنتوس)

الوسط: نيكولا باريلا (إنتر) - بريان كريستانتي (روما) - نيكولو فاجيولي (يوفنتوس) - مايكيل فولورنشو (هيلاس فيرونا) - دافيدي فراتيسي (إنتر) - جورجينيو (أرسنال) - لورينزو بيليجريني (روما)-

الهجوم: فيدريكو كييزا (يوفنتوس) - ستيفان الشعراوي (روما)- - جياكومو راسبادوري (نابولي) - ماتيو ريتيجي (جنوى) - جيانلوكا ساكاماكا (أتالانتا) - ماتيا زاكاني (لاتسيو)

ويلعب منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية رفقة كل من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويبدأ الأتزوري حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية بمواجهة ألبانيا في 15 يونيو.

وفي الـ20 من يونيو سيواجه إسبانيا ثم يختتمها بمواجهة كرواتيا في 24 يونيو المقبل.

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