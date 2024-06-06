يورو 2024 - نظام البطولة وطريقة التأهل.. والملاعب المستضيفة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 17 من بطولة أمم أوروبا والتي يتقاسم منتخبا ألمانيا وإسبانيا قائمة المتوجين بلقبها برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.

وانطلقت منافسات اليورو في 1960 بمشاركة أربعة فرق وتزايد العدد إلى ثمانية ثم 16 قبل أن تصبح 24 منتخبا بداية من نسخة 2016.

وتقام البطولة للنسخة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 منتخبا.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز تفاصيل نظام البطولة الحالي وملاعب نسخة يورو 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

نظام البطولة

يشارك 24 منتخبا في منافسات اليورو للمرة الثالثة على التوالي وهو الرقم القياسي من حيث عدد المنتخبات المشاركة.

يتم تقسيم الـ 24 منتخبا على ست مجموعات بواقع 4 في المجموعة الواحدة.

يحسم صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مقعدهما في ثمن النهائي بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.

ويقام ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب وحتى المباراة النهائية.

وفي حال التساوي في عدد النقاط يكون ترتيب الفرق بناء على النقاط الآتية:

- المواجهة المباشرة بين الفريقين، وحال استمر التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف.

- حال استمرار التساوي يتم اللجوء للفريق الذي سجل عدد أكبر من الأهداف.

وحال تعادل ثلاثة فرق في عدد النقاط، يتم جمع نتائجهم ضد بعضهم فقط واستبعاد نتائجهم ضد الفريق الرابع، ثم حال استمر التعادل بينهم يتم اللجوء لنفس اللوائح السابقة.

- إذا كان فريقان يواجهان بعضهما البعض في الجولة الأخيرة من المجموعات ومتعادلين في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة ثم تعادلا، يتم اللجوء لركلات الترجيح بعد المباراة. (ولا يستخدم نفس المعيار حال كان التعادل بين أكثر من فريقين).

وأخيرا حال استمر التساوي بين الفرق يتم اللجوء للقرعة.

ما بعد دور المجموعات

هناك 4 مواجهات معلوم مصيرها من قبل انطلاق البطولة وهم أصحاب المركز الثاني بكافة المعلومات وأوائل المجموعات الأولى والرابعة.

أما متصدرو المجموعات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة فهم من سيلعبون ضد المتأهلين من المركز الثالث.

وهناك 15 حالة لتحديد مواجهات متصدرين المجموعات الأربعة الأولى مع المتأهلين من المركز الثالث، ويعتمد ذلك على أصحاب الحظ الصاعدين من المركز الثالث.

المواجهات المحددة دون احتمالات

أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثالثة

ثاني المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الخامسة

أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة السادسة

ثاني المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية

وللتذكرة بمجموعات يورو 2024 فهي كالآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - أسكتلندا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا - إيطاليا - كرواتيا - ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا

المجموعة الرابعة: فرنسا - هولندا - بولندا - النمسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا - رومانيا - سلوفاكيا - أوكرانيا

المجموعة السادسة: البرتغال - تركيا - التشيك - جورجيا.

النظام السابق

انطلقت أمم أوروبا بمشاركة أربعة منتخبات في أول خمس نسخ خلال الفترة من 1960 وحتى 1976.

وارتفع عدد المنتخبات إلى ثمانية بداية من نسخة 1980 وحتى 1992 في أربع نسخ متتالية.

بينما ارتفع العدد إلى 16 منتخبا بداية من نسخة 1996 والتي استمرت خمس نسخ متتالية حتى 2012.

وأخيرا وصل العدد إلى 24 منتخبا بداية من 2016 ثم النسخة الماضية 2020 وحاليا بنسخة ألمانيا 2024.

الملاعب

تستضيف 10 ملاعب بألمانيا منافسات يورو 2024 وجاءت الملاعب كالآتي:

(برلين - أليانز أرينا بميونيخ - إيدونا سيجنال بارك بدورتموند - شتوتجارت - فرانكفورت - لايبزيج - كولن - هامبورج - دوسيلدورف - جلزنكيرشن).

ويقام لقاء الافتتاح يوم 14 يونيو الجاري على ملعب أليانز أرينا بميونيخ بين ألمانيا وأسكتلندا.

أما المباراة النهائية فستكون على ملعب برلين يوم 14 يوليو المقبل.