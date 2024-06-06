الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية والحفل

الخميس، 06 يونيو 2024 - 16:38

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول اليوم الخميس موعد الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2024 وكذلك موعد حفل الإعلان عن الفائزين.

وأوضحت المجلة الشهيرة أن موعد الإعلان المرشحين سيكون في الرابع من شهر سبتمبر المقبل.

أما موعد الحفل للإعلان عن الفائز بالجائزة فسيكون في الـ28 من شهر أكتوبر المقبل.

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ويتضمن الحفل توزيع 10 جوائز كالتالي:

الكرة الذهبية (أفضل لاعب)

الكرة الذهبية (أفضل لاعبة)

جائزة أفضل فريق في العام (رجال)

جائزة أفضل فريق في العام (سيدات)

جائزة كوبا (أفضل لاعب تحت 21 عاما)

جائزة ياشين (أفضل حارس)

جائزة جيرد مولر (أفضل مهاجم)

جائزة سقراطيس (التضامن في الأعمال الخيرية)

أفضل مدرب في العام (رجال)

أفضل مدربة في العالم (سيدات)

وبدأت جائزة الكرة الذهبية في سنة 1956 ويعد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو أكثر من توج بها تاريخيا بثماني مرات كان آخرهم في العام الماضي.

يليه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق بخمس مرات.

الكرة الذهبية ميسي رونالدو
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