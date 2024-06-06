تقرير يوناني: أولمبياكوس يرفض التفريط في الكعبي

يتمسك أولمبياكوس اليوناني ببقاء نجمه المغربي أيوب الكعبي خلال الموسم المقبل.

أيوب الكعبي النادي : أولمبياكوس أولمبياكوس

وتلقى الكعبي عددا من العروض الأوروبية خلال الأيام الماضية بعدما قاد ناديه للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب صحيفة "Thrylos" فإن نادي أولمبياكوس جهز عرضا جديدا لأيوب الكعبي، يحصل مقابله اللاعب المغربي على راتب سنوي يفوق 2 مليون يورو لموسمين، مع امتيازات إضافية.

وأوضحت التقارير أن العرض يتضمن منحة توقيع ومكافأة على تحقيق الأهداف، ليصل إجمالي المبلغ إلى 5 ملايين يورو للعقد الذي يمتد على عامين.

موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي ذكر في وقت سابق أن أندية بولونيا وتورينو وجنوى ترغب في التعاقد مع الكعبي بعد قيادته أولمبياكوس لتحقيق دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل أيوب الكعبي هدف فوز أولمبياكوس على فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

المباراة ظلت معقدة حتى جاءت الدقيقة 115 ليسجل أيوب الكعبي هدفا قاتلا برأسية بعدما حوّل عرضية سانتياجو هييزي في الشباك.

احتفل اليونانيون لثواني لكن عم الصمت اليونان بأكملها لمدة 4 دقائق في انتظار تأكيد صحة الهدف من تقنية الفيديو، وأعلن الحكم صحة الهدف لتعم الأفراح اليونان وبيرايوس بلقب يوناني احتاج بطل عربي مغربي.

أيوب الكعبي رفع رصيده في البطولة لـ 11 هدفا كأفضل هداف في البطولة.

وأصبح الكعبي أكثر لاعب عربي يسجل أهدافا أمام نفس الخصم (أستون فيلا) في دور إقصائي من مسابقة أوروبية برصيد 5 أهداف بعد حسام حسن في 1991 (4 أهداف مع نيوشاتل ضد سيلتك).

video:1