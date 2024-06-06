مدرب تونس: حققنا الأهم أمام غينيا الاستوائية.. ونعاني من الغيابات

الخميس، 06 يونيو 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - منتخب تونس

يرى منتصر الوحيشي مدرب تونس أن منتخب بلاده حقق فوزا مستحقا على حساب غينيا الاستوائية.

وفاز منتخب تونس على غينيا الاستوائية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الوحيشي عبر حساب الاتحاد التونسي لكرة القدم: "حققنا الأهم بالحصول على النقاط الثلاث من المباراة، هذا الفوز سيساعدنا خلال مشوارنا نحو التأهل لكأس العالم".

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وأضاف "لم نبدا المباراة بشكل جيد، ولكن في الشوط الثاني كنا الطرف الأفضل خلقنا العديد من الفرص، في المقابل لم يشكل المنافس أي خطورة حقيقية على مرمانا".

وأتم "علينا الآن التحضير لمواجهة ناميبيا. نعاني من الغيابات وكذلك دخول عناصر جديدة لكن الفريق في حالة جيدة ومطمئنة".

ونجح منتخب تونس في تحقيق العلامة الكاملة عقب مرور ثلاث جولات.

وسجل محمد بن رمضان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 من ركلة جزاء ليخطف نسور قرطاج النقاط الثلاثة.

وشهدت المباراة غياب علي معلول مدافع الأهلي بسبب الإصابة، وكذلك سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك للسبب ذاته.

وابتعد منتخب تونس بالصدارة بعد حصد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن ناميبيا أقرب المنافسين.

ويحل منتخب تونس ضيفا على ناميبيا في الجولة الرابعة من التصفيات يوم 9 من شهر يونيو الجاري.

منتخب تونس حمزة المثلوثي
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