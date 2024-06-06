تاليسكا على رأس أولويات مورينيو في فنربخشة

يرغب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة الجديد في التعاقد مع أندرسون تاليسكا بحسب تقارير تركية.

ويحل مورينيو محل إسماعيل كارتال المدير الفني السابق لفنربخشة.

وبحسب صحيفة "AKSAM" التركية، فإن فنربخشة كثف مفاوضاته مع تاليسكا لإقناعه بالعودة إلى مناسفات الدوري التركي من جديد.

وأوضحت التقارير أن مهمة فتربخشة لن تكون سهلة في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النصر حتى صيف 2026.

وسبق وأن لعب تاليسكا في صفوف بيشكتاش وقاده لتحقيق الثنائية المحلية قبل انتقاله للدوري الصيني ومنه إلى النصر.

وتعرض تاليسكا لإصابة قوية غيبته حتى نهاية الموسم بعدما كان يسير بخطى ثابتة وسجل 16 هدفا في الدوري السعودي 2023-2024.

ويسعى مورينو لبناء فريق قوي في محطته التدريبية الجديدة مع فنربخشة.

وكانت آخر محطات مورينيو التدريبية هي روما الإيطالي.

المدرب الملقب بالاستثنائي صاحب الـ61 عاما استمر في تدريب روما من يوليو عام 2021 حتى يناير من العام الجاري.

وقاد مورينيو روما للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة سجل فاز في 68 لقاء وتعادل في 30 وخسر في 40 مواجهة.

وسجل روما معه 215 مباراة واستقبل 147 هدفا.