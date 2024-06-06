سكاي: رويس على أعتاب الدوري الأمريكي

اقترب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي من حسم صفقة التعاقد مع الألماني ماركوس رويس.

وينتهي عقد اللاعب الألماني بنهاية الشهر الجاري وأعلن رحيله من دورتموند.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن لوس أنجلوس جالاكسي يواصل التقدم بشكل جيد في صفقة ماركو رويس إذ يتم الاتفاق في الوقت الحالي على تفاصيل العقد.

وأوضحت التقارير أن النادي الأمريكي لا يزال متفائلا بحسم صفقة رويس، وقد يكون الأسبوع المقبل هو اللحظة المناسبة لإنجازه.

وخسر رويس مع دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أيام ضد ريال مدريد بهدفين دون رد.

ولعب رويس مع دورتموند لمدة 12 عاما، منذ عودة ناشئ الفريق إلى ناديه مرة أخرى عام 2012، قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقضى رويس صاحب الـ34 عاما، 21 عاما مع الفريق الأصفر والأسود في مراحل الناشئين والفريق الأول.