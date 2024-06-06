عبد الرحمن مجدي: ظُلمت في مشكلة الأولمبياد.. والأهلي سيتوج بالدوري وأنتقل للنادي الأكثر بطولات

الخميس، 06 يونيو 2024 - 12:29

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - سيراميكا كيلوباترا - الإسماعيلي

نفى عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي ارتكاب أي أزمة وقت أولمبياد طوكيو الماضية مثلما أشيع واتهامه بالتحرش وقتها.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتوقع عبد الرحمن مجدي تتويج الأهلي بلقب الدوري في النهاية رغم أن بيراميدز المرشح الحالي.

وقال عبد الرحمن مجدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "المنتخب أهم شيء بالنسبة للاعب الكرة، بالتأكيد هناك وجهة نظر للجهاز الفني وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يمدد عقد النبريص لمدة ثلاث سنوات كأس مصر - الإسماعيلي يتفادى المفاجأت ويتأهل لدور الـ 16 بفوز صعب على القناة المحكمة الرياضية تقبل استئناف الإسماعيلي ضد لاعبه السابق الإسماعيلي: تغريم حسن لعدم الجدية.. وأتمنى وقوف المسؤولين في الشمس بموعد المباريات

وأوضح "ربما يكون مركزي نفس مركز صلاح وزيزو، سبب تعطيلي في المنتخب نوعا ما لكن لا أحسبها بتلك الطريقة صلاح مثل أعلى، أريد تقديم أقصى ما لدي ثم التوفيق من الله".

وتابع مجدي "تعرضت للسباب من الحاضرين في مواجهة الإسماعيلي والداخلية بسبب انفراد ضائع ورغم ذلك نجحت في تسجيل هدف بالدقيقة 97".

وكشف عبد الرحمن مجدي "تلقيت عرضا من أياكس بعد بطولة إفريقيا في 2019 وكنت أتمنى الاحتراف في ذلك السن ولكن الظروف كانت صعبة".

وبسؤاله عن حقيقة اقترابه من القطبين أجاب "فشل انضمامي إلى الزمالك بسبب طلبات الإسماعيلي المادية، وكان هناك تواصل من الأهلي عقب بطولة إفريقيا للشباب ولكن بعد الأولمبياد تراجع النادي بعد المشكلة التي حدثت لي ظنا منهم إنني غير ملتزم".

وشدد عبد الرحمن مجدي "أقسم بالله إنني ظُلمت في المشكلة التي حدثت لي بالأولمبياد، وإذا كانت هناك مشكلة تحرش مثلما يقال لم أكن لأخرج من اليابان وتم تبرئتي دون أي عقوبات".

ووجه مجدي رسالة لجماهيره "أتمنى من جماهير الإسماعيلي عدم تقييم اللاعب بالمباراة وأريد منهم مساندة ودعم الفريق مثلما يفعلون".

وأضاف "أرى إننا في عصر احترافي فلماذا لا يلعب الأهلي في الإسماعيلية؟ أعلم أن هذا ليس ذنب الناديين وقرار من المسؤولين لكن أرى الطبيعي لعب المباراة مع الجماهير".

وواصل "أتمنى حل أزمة جماهير الإسماعيلي وأن يتواجدوا في منازلهم قبل العيد، الكرة بدون جماهير ليس لها قيمة ووجودهم يمنحنا طاقة 200%".

وتابع "إذا سألت أي شخص هذا الموسم سيقول أن بيراميدز المرشح لحصد لقب الدوري، لكن بالنسبة لي الأهلي من سيتوج في النهاية".

وعن اختياراته بين الزمالك أو بيراميدز أو الأهلي اختتم مجدي تصريحاته "نحن في احتراف وسأذهب إلى النادي الذي يرغب في ضمي وسيضيف لي والذي يحقق أكثر بطولات لإنه (هيصيتني) ويفيدني".

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي الأهلي الزمالك
نرشح لكم
بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني في الجول يكشف تفاصيل عودة أفشة لمران الأهلي.. تدخل حل الأزمة أفشة يعود لمران الأهلي معلول يبدأ برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته نائب الاتحاد السكندري لـ في الجول: أدعم استمرار العشري.. وأسباب ابتعادي عن المشهد سراج الدين: لهذا السبب لم نحصل على قرض لبناء استاد الأهلي.. وموعد الكشف عن التصميم نبيل عماد يكشف دوره في انضمام أحمد حمدي للزمالك.. وكيف بكى قبل نهائي الكونفدرالية أحمد سامي يكشف سبب فشل انتقال عبد القادر لـ سموحة
أخر الأخبار
يهم الأهلي.. ريليفو: ريال مدريد ضد مونديال الأندية رغم الحصول على 50 مليون يورو للمشاركة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رافينيا مفتاح برشلونة لضم لويس دياز 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: رويس على أعتاب الدوري الأمريكي ساعة | الكرة الأوروبية
كولر: لا يمكن مقارنة الأجواء هنا بأوروبا.. جماهير الأهلي طالبتني بالدوري بعد يوم من التتويج القاري ساعة | الكرة الإفريقية
عبد الرحمن مجدي: ظُلمت في مشكلة الأولمبياد.. والأهلي سيتوج بالدوري وأنتقل للنادي الأكثر بطولات ساعة | الدوري المصري
لوكاكو: الأندية الأوروبية تعلم أن السعودية قادمة.. المزيد يرغبون في اللعب هناك 2 ساعة | الكرة الأوروبية
3 عروض إنجليزية لضم النصيري.. وإشبيلية يحدد سعره 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حوار في الجول - أشرف نصار يكشف عن المدرب الأفضل.. ويختار التعاقد مع عاشور وزيزو 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي