عبد الرحمن مجدي: ظُلمت في مشكلة الأولمبياد.. والأهلي سيتوج بالدوري وأنتقل للنادي الأكثر بطولات

نفى عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي ارتكاب أي أزمة وقت أولمبياد طوكيو الماضية مثلما أشيع واتهامه بالتحرش وقتها.

وتوقع عبد الرحمن مجدي تتويج الأهلي بلقب الدوري في النهاية رغم أن بيراميدز المرشح الحالي.

وقال عبد الرحمن مجدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "المنتخب أهم شيء بالنسبة للاعب الكرة، بالتأكيد هناك وجهة نظر للجهاز الفني وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

وأوضح "ربما يكون مركزي نفس مركز صلاح وزيزو، سبب تعطيلي في المنتخب نوعا ما لكن لا أحسبها بتلك الطريقة صلاح مثل أعلى، أريد تقديم أقصى ما لدي ثم التوفيق من الله".

وتابع مجدي "تعرضت للسباب من الحاضرين في مواجهة الإسماعيلي والداخلية بسبب انفراد ضائع ورغم ذلك نجحت في تسجيل هدف بالدقيقة 97".

وكشف عبد الرحمن مجدي "تلقيت عرضا من أياكس بعد بطولة إفريقيا في 2019 وكنت أتمنى الاحتراف في ذلك السن ولكن الظروف كانت صعبة".

وبسؤاله عن حقيقة اقترابه من القطبين أجاب "فشل انضمامي إلى الزمالك بسبب طلبات الإسماعيلي المادية، وكان هناك تواصل من الأهلي عقب بطولة إفريقيا للشباب ولكن بعد الأولمبياد تراجع النادي بعد المشكلة التي حدثت لي ظنا منهم إنني غير ملتزم".

وشدد عبد الرحمن مجدي "أقسم بالله إنني ظُلمت في المشكلة التي حدثت لي بالأولمبياد، وإذا كانت هناك مشكلة تحرش مثلما يقال لم أكن لأخرج من اليابان وتم تبرئتي دون أي عقوبات".

ووجه مجدي رسالة لجماهيره "أتمنى من جماهير الإسماعيلي عدم تقييم اللاعب بالمباراة وأريد منهم مساندة ودعم الفريق مثلما يفعلون".

وأضاف "أرى إننا في عصر احترافي فلماذا لا يلعب الأهلي في الإسماعيلية؟ أعلم أن هذا ليس ذنب الناديين وقرار من المسؤولين لكن أرى الطبيعي لعب المباراة مع الجماهير".

وواصل "أتمنى حل أزمة جماهير الإسماعيلي وأن يتواجدوا في منازلهم قبل العيد، الكرة بدون جماهير ليس لها قيمة ووجودهم يمنحنا طاقة 200%".

وتابع "إذا سألت أي شخص هذا الموسم سيقول أن بيراميدز المرشح لحصد لقب الدوري، لكن بالنسبة لي الأهلي من سيتوج في النهاية".

وعن اختياراته بين الزمالك أو بيراميدز أو الأهلي اختتم مجدي تصريحاته "نحن في احتراف وسأذهب إلى النادي الذي يرغب في ضمي وسيضيف لي والذي يحقق أكثر بطولات لإنه (هيصيتني) ويفيدني".