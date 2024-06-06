لوكاكو: الأندية الأوروبية تعلم أن السعودية قادمة.. المزيد يرغبون في اللعب هناك

الخميس، 06 يونيو 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - روما

يرى روميلو لوكاكو أن مستوى كرة القدم في الدوري السعودي يتطور بشكل أكبر مما يعتقد البعض.

ورفض لوكاكو الانتقال للهلال السعودي في الصيف الماضي، لكنه يبدو منفتحا على التجربة خلال هذا الصيف.

وارتبط الدولي البلجيكي أيضا بالانتقال لصفوف نابولي وكذلك ميلان بعد نهاية إعارته من تشيلسي إلى روما الإيطالي.

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وقال لوكاكو عبر موقع "HLN" البلجيكي: "مستوى كرة القدم في السعودية يرتفع إلى مستوى أعلى بكثير مما يعتقد الكثير من الناس. المزيد والمزيد من لاعبي كرة القدم يميلون إلى اللعب هناك".

وأضاف "لا تزال البنية التحتية بحاجة إلى تحسين ، لكن جميع الأندية الأوروبية الكبرى تعرف أن السعودية قادمة. نحن نرى ذلك بالفعل في الملاكمة والجولف والفورمولا 1".

وأتم "سأقرر مستقبلي وسأقوم بالاختيار وبمجرد أن أشرح ذلك ، سيتفق الجميع معي. في كل مرة قررت البقاء أو المغادرة إلى مكان ما، تبين أنه الخيار الصحيح".

وكان الهلال قد قدم عرضا بقيمة 45 مليون يورو للوكاكو قبل 12 شهرا، لكنه أراد البقاء في إيطاليا.

واتجه الهلال للتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي قدم موسما رائعا وحصل معه على 3 بطولات محلية.

لوكاكو الدوري السعودي
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