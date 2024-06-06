3 عروض إنجليزية لضم النصيري.. وإشبيلية يحدد سعره

الخميس، 06 يونيو 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - إشبيلية - هدف يوسف النصيري

حدد إشبيلية الإسباني مطالبه المالية للتخلي عن خدمات نجمه المغربي يوسف النصيري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إشبيلية طلب الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني بعدما تلقى 3 عروض إنجليزية لضم النصيري.

وأوضحت التقارير أن أندية: وست هام يونايتد وبورنموث وأستون فيلا ترغب في ضم النصيري بداية من الموسم المقبل.

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النصيري صاحب الـ27 عاما يلعب في صفوف إشبيلية منذ يناير 2020.

ولعب النصيري 196 مباراة مع النادي الأندلسي وسجل 73 هدفا وصتع 7 آخرين.

وتوج النصيري بلقبين للدوري الأوروبي رفقة إشبيلية، كما قاد منتخب بلاده لإنجاز تاريخي بالحوصل على رابع العالم في مونديال 2022.

يوسف النصيري إشبيلية
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