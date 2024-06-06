حوار في الجول - أشرف نصار يكشف عن المدرب الأفضل.. ويختار التعاقد مع عاشور وزيزو

كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عن المدرب الافضل في الدوري من وجهة نظره.

كما اختار رئيس البنك الأهلي عن نجمين من الأهلي والزمالك لضمهما إلى فريقه إذا أتيحت له فرصة الاختيار.

وقال نصار في حواره عبر FilGoal.com : "بالنسبة لي مدرب بيراميدز (الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش) هو الأفضل. أنا معجب به كثيرا".

وعن أفضل حارس مرمى أوضح "محمد أبو جبل إذا طور من مستواه سيكون أفضل حارس مرمى في مصر لكنه في منافسة شرسة للغاية مع محمد الشناوي".

ويرى أشرف نصار أن النادي الأهلي أفضل منظمومة رياضية.

واختار نصار ضم زيزو نجم الزمالك وإمام عاشور نجم الأهلي لصفوف فريقه في حال أتيحت له فرصة الاختيار.

وأشار رئيس البنك الأهلي إلى أن القبرصي بابا فاسيليو مدرب الفريق السابق كان مدربا جيدا لكن التوفيق لم يحالفه.