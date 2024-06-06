اسكواش - ثمانية مصريين إلى ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للرجال والسيدات

الخميس، 06 يونيو 2024 - 11:11

كتب : FilGoal

مازن هشام - اسكواش

حسم ثمانية مصريين مقاعدهم في منافسات رجال وسيدات بطولة بريطانيا المفتوحة إحدى البطولات الكبرى بموسم الاسكواش.

وكان الثنائي علي فرج ونور الشربيني حامل لقب بطولة بريطانيا بالنسخة الماضية.

وتقام منافسات البطولة بمدينة برمينجهام الإنجليزية.

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وتُلعب مباريات ربع النهائي على يومين الخميس والجمعة.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الخميس 6 يونيو

نور الطيب × سلمى هاني (7:30 مساء)

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفير (9:30 مساء)

علي فرج × مازن هشام (10:15 مساء)

الجمعة 7 يونيو

هانيا الحمامي × البلجيكية تيني جيليس (7:30 مساء)

نوران جوهر × الإنجليزية جيورجينا كينيدي (9:30 مساء)

مصطفى عسل × الأمريكية تيموتي براونويل (10:15 مساء)

اسكواش نور الطيب علي فرج مازن هشام
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