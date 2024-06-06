ذا صن: أتليتكو مدريد يخطط للتعاقد مع نجم المغرب
الخميس، 06 يونيو 2024 - 10:46
كتب : FilGoal
بدأ أتليتكو مدريد محاولات تعزيز صفوفه تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل.
نايف أكرد
النادي : وست هام يونايتد
واختتم أتلتيكو مدريد منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإسباني في المركز الرابع برصيد 76 نقطة.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أتليتكو مدريد يخطط للتعاقد مع المغربي نايف أكرد مدافع ويست هام الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الأتليتي عرض ضم أكرد خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت التقارير إلى أن مهمة أتليتكو مدريد لن تكون سهلة في الحصول على خدمات نايف أكرد الذي يمتلك عروضا أبرزها من أندية سعودية.
أكرد صاحب الـ28عاما انضم إلى ويست هام في صيف 2022 ولعب معه 58 مباراة، وسجل 4 أهداف وساهم بتمريرة حاسمة.
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