مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مصر ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

الخميس، 06 يونيو 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - حسام حسن - منتخب مصر

يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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تصفيات كأس العالم - إفريقيا

يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و SSC Sport 1.

وفي نفس المجموعة تستضيف غينيا بيساو منتخب إثيوبيا ويذاع عبر قناة SSC Sport 4.

بينما يحل منتخب السودان ضيفا على موريتانيا في تمام السابعة مساء عبر قناة SSC إكسترا 1.

ويلعب منتخب ليبيا أمام موريشيوس على ملعب شهداء بنينا في السابعة مساء ويذاع عبر قناة SSC 3.

أما منتخب الجزائر فيستضيف غينيا في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة SSC 5.

ويستضيف منتخب السنغال نظيره الكونغو الديمقراطية ويذاع عبر قناة SSC إكسترا 1.

وأخيرا يحل منتخب غانا ضيفا على مالي في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة SSC إكسترا 2.

تصفيات كأس العالم - آسيا

يحل منتخب سوريا ضيفا على كوريا الشمالية في تمام الرابعة عصرا.

بينما منتخب السعودية فيحل ضيفا على باكستان في السادسة والنصف مساء.

ويلعب منتخب قطر أمام أفغانستان في تمام السابعة مساء.

وأخيرا يلعب منتخب فلسطين ضد منتخب لبنان في تمام السابعة مساء.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026
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