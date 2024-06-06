نائب رئيس الزمالك: حصلنا على توقيع هذا اللاعب.. وهوية المدرب الجديد لكرة اليد

الخميس، 06 يونيو 2024 - 00:47

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

كشف هشام نصر نائب رئيس الزمالك والمشرف على الألعاب الأخرى عن حصول ناديه على توقيع لاعب جديد لتدعيم فريق كرة اليد

كما تحدث نصر عن سبب رحيل رضا هيكل نجم فريق الطائرة عن الفريق الأبيض.

وقال نصر عبر قناة صدى البلد: "حصلنا على توقيع عمر صادق بيبو لاعب هيليوبليس. تفاوضنا مع كريم هنداوي وننتظر وصوله من السعودية لحسم الأمر".

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وتابع "مجدي أبو المجد أحد أفضل المدربين في مصر، ولكن فرق الألعاب الأخرى بشكل عام كانت تمر بمشاكل لا يمكنني الإفصاح عنها".

وشدد "دخلنا في مفاوضات جادة مع مدير فني أجنبي وننتظر حسم التعاقد معه قبل تعزيز بعض المراكز بلاعبين جدد".

وكشف "نفاضل بين المدرستين الإسبانية والفرنسية لاختيار المدير الفني الجديد، لأنهما الأقوى والأنسب في العالم".

وواصل "دور مدرب حرسا المرمى مهم للغاية. فيني لوسيرت مدرب حراس المرمى الكرواتي سبب رئيسي في نجاح فريق كرة اليد بالنادي الأهلي".

وأجاب "التدخل لتعيين نجلي في منصب إداري؟ "ياريت يوافق"، لقد رفض بسبب الهجوم على شخصي. نحتاج مثل هذه الكوادر".

وكشف "وجهنا الشكر لسداسي كرة اليد محمد علاء لوكا وهشام السبكي وأحمد وليد ومحمد مودي ومحمد ياسين ومؤمن زكي، وكان علينا توجيه الشكر في وقت معين قبل توقيع غرامات مالية كبيرة، وقد نتعاقد مع أحدهم إذا احتجنا ذلك حال عدم ارتباطه بأي ناد آخر".

وأجاب "نعم المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور هو من كون فريق الطائرة المتوج بلقب إفريقيا للسيدات ولكن ماذا عن وضع باقي الفرق، ولماذا لم يتحدث عندما خسر الفريق ذاته لقبي الدوري والكأس؟ ".

وأتم "رضا هيكل رحل عن الزمالك بناء على رغبته بعدما طلب الرحيل نظرا لظروف أسرية. اللاعب كان يحصل على أعلى قيمة مالية في الفريق".

ويسعى الزمالك لاستعادة النتائج الجيدة في الألعاب الأخرى بالموسم الجديد بعد تراجعها الشديد بالموسم الحالي.

وفشلت جميع فرق الألعاب الأخرى بنادي الزمالك في تحقيق أي بطولة سوى فوز فريق الكرة الطائرة للسيدات بلقب دوري أبطال إفريقيا.

هشام نصر الزمالك
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