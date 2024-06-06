تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين

الخميس، 06 يونيو 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعتبر اللقاء هو الرسمي الأول تحت قيادة حسام حسن بعد خوض مباراتين وديتين في توقف مارس الماضي.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

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ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 6 يونيو 2024.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 وSSC سبورت.

ويعلق على قناة أون تايم سبورتس كل من طارق الأدور ومحمد الكواليني.

بينما على قناة SSC Sport يعلق مدحت شلبي.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

منتخب مصر مصر أون تايم سبورتس
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