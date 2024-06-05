محمد صلاح: جاهزون لمواجهة بوركينا فاسو.. والفوز يقربنا من حلم كأس العالم

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 23:44

كتب : بسام أبو بكر

محمد صلاح - منتخب مصر

شدد محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول على جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة بوركينا فاسو المرتقبة.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

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وقال صلاح في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة: "جميع اللاعبين مستعدون لتقديم كل مالديهم للفوز بالمباراة غدا واقتناص نقاط المباراة للاقتراب نحو حلم التأهل لكأس العالم".

وأضاف "نريد تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير. الروح المعنوية للفريق مرتفعة واللاعبون مصممون على تحقيق النقاط الثلاث".

وشارك صلاح للمرة الأخيرة مع منتخب مصر خلال مواجهة غانا بكأس أمم إفريقيا الماضية خلال شهر يناير والتي تعرض خلالها للإصابة.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو، بينما يلعب مع غينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر.

محمد صلاح منتخب مصر
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