بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني

كشف خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عن أن التصريحات التي أدلى بها محمد مجدي "أفشة" ساهمت في منع زميله طاهر محمد طاهر من الظهور إعلاميا.

وكان من المقرر أن يجري طاهر حوارا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الأربعاء لكن تم إلغائه.

وعن سبب الإلغاء كشف بيبو في حديثه للقناة ذاتها "الهدف كان منح الفرصة للاعبين الاحتفال مع الجمهور ومع العودة للمران أن يتم وقف الظهور الإعلامي".

وواصل "ومما لا شك فيك ما حدث من تصريحات بعض اللاعبين في الأيام الماضية ساعدنا في اتخاذ القرار سريعا بإيقاف ظهور اللاعبين إعلاميا".

وبسؤاله هل تم معاقبة أفشة بعد تصريحاته الأخيرة أجاب بيبو "الأهلي يعود للوائح والقوانين الخاصة به وأي شخص داخل منظومة الأهلي يخطئ يتم عقابه فنحن بشر وكلنا نخطئ وهذا يحدث".

وأتم مدير الكرة في الأهلي حديثه قائلا: "أفشة عاد للتدرب مع الفريق اليوم بلا مشكلة ولا نريد تضخيم الأمور".