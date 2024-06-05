بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - سيمبا

كشف خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عن أن التصريحات التي أدلى بها محمد مجدي "أفشة" ساهمت في منع زميله طاهر محمد طاهر من الظهور إعلاميا.

وكان من المقرر أن يجري طاهر حوارا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الأربعاء لكن تم إلغائه.

وعن سبب الإلغاء كشف بيبو في حديثه للقناة ذاتها "الهدف كان منح الفرصة للاعبين الاحتفال مع الجمهور ومع العودة للمران أن يتم وقف الظهور الإعلامي".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف تفاصيل عودة أفشة لمران الأهلي.. تدخل حل الأزمة أفشة يعود لمران الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: توقيع غرامة مالية على أفشة.. والنظر في مصير مشاركته بالتدريبات

وواصل "ومما لا شك فيك ما حدث من تصريحات بعض اللاعبين في الأيام الماضية ساعدنا في اتخاذ القرار سريعا بإيقاف ظهور اللاعبين إعلاميا".

وبسؤاله هل تم معاقبة أفشة بعد تصريحاته الأخيرة أجاب بيبو "الأهلي يعود للوائح والقوانين الخاصة به وأي شخص داخل منظومة الأهلي يخطئ يتم عقابه فنحن بشر وكلنا نخطئ وهذا يحدث".

وأتم مدير الكرة في الأهلي حديثه قائلا: "أفشة عاد للتدرب مع الفريق اليوم بلا مشكلة ولا نريد تضخيم الأمور".

الأهلي أفشة خالد بيبو طاهر محمد طاهر
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل عودة أفشة لمران الأهلي.. تدخل حل الأزمة أفشة يعود لمران الأهلي معلول يبدأ برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته نائب الاتحاد السكندري لـ في الجول: أدعم استمرار العشري.. وأسباب ابتعادي عن المشهد سراج الدين: لهذا السبب لم نحصل على قرض لبناء استاد الأهلي.. وموعد الكشف عن التصميم نبيل عماد يكشف دوره في انضمام أحمد حمدي للزمالك.. وكيف بكى قبل نهائي الكونفدرالية أحمد سامي يكشف سبب فشل انتقال عبد القادر لـ سموحة صالح جمعة: لم أحصل على عروض رسمية للعودة للدوري.. والأولوية لـ الزمالك
أخر الأخبار
نائب رئيس الزمالك: حصلنا على توقيع هذا اللاعب.. وهوية المدرب الجديد لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
بمشاركة المثلوثي.. تونس تنجو بهدف أمام غينيا الاستوائية في تصفيات المونديال 2 ساعة | الكرة الإفريقية
هشام نصر: أعتذر لجمهور الزمالك.. ولأول مرة أشعر أني متهم 2 ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 ساعة | منتخب مصر
محمد صلاح: جاهزون لمواجهة بوركينا فاسو.. والفوز يقربنا من حلم كأس العالم 3 ساعة | الكرة المصرية
بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني 3 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة: أثق في إمكانيات منتخب مصر.. وتنتظرنا مباراة صعبة 3 ساعة | الكرة المصرية
نهضة بركان يحسم مصير معين الشعباني 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي