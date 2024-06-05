وزير الرياضة: أثق في إمكانيات منتخب مصر.. وتنتظرنا مباراة صعبة

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 23:10

كتب : بسام أبوبكر

أشرف صبحي - محمد صلاح - منتخب مصر

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ثقته الكاملة في منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

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وقال صبحي الذي تواجد في مران الفراعنة اليوم: "أثق في إمكانيات اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، لدينا مباراة مهمة للغاية".

وأضاف "الجهاز الفني واللاعبون بذلوا مجهودات كبيرة خلال التحضير لهذه المباراة الهامة".

وأتم وزير الرياضة "العمل الجاد والتركيز سيؤتي ثمارهما في المباراة، وسيمكن الفريق من تحقيق الفوز والاقتراب خطوة نحو التأهل".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

منتخب مصر منتخب بوركينا فاسو
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