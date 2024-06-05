في الجول يكشف تفاصيل عودة أفشة لمران الأهلي.. تدخل حل الأزمة

شهد مران الأهلي اليوم الأربعاء عودة محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق له بعد استبعاده بسبب أزمة تصريحاته التليفزيونية.

فما هي كواليس عودة أفشة إلى مران الأهلي الجماعي؟

قبل مران الأهلي الجماعي اليوم لم يكن مارسيل كولر المدير الفني للفريق توصل إلى قرار عودة أفشة من عدمه حسبما علم FilGoal.com.

لذا كان من المتوقع أن يؤدي اللاعب تدريباته بشكل منفرد في صالة الألعاب الرياضية دون التواجد في المران الجماعي.

لكن تدخل الجهاز المعاون لكولر وأكد أفراده للمدرب السويسري أن أفشة تفهم خطأه واعتذر عما بدر منه في تصريحاته التليفزيونية.

وبناء عليه وافق كولر على عودة اللاعب إلى مران الفريق مرة أخرى.

وكان أفشة غاب عن المران اليومين السابقين بسبب تصريحاته التليفزيونية كما تم توقيع غرامة مالية عليه.

وكشف مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تم توقيع غرامة مالية على أفشة بسبب تصريحاته التليفزيونية".

وأوضح "سيتم النظر في مصير اللاعب من المشاركة في التدريبات من عدمها بعد استبعاده آخر يومين".

وأدى أفشة تدريبات منفردة في صالة الألعاب البدنية يوم الإثنين.

وكل ما يلي جاء ضمن تصريحات محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي عبر قناة MBC مصر 2

المدربون

"كولر هو أكثر مدرب تطورت معه، طور لي الجانب الدفاعي من 30 لـ 90%".

"بعد مباراة مازيمبي، أخبرت كولر أنه أحيانا لا ينفذ ما يقوله وأني لا أجد المردود المنتظر، النقاش كان بكل احترام ولم أترك غرفة الملابس اعتراضا على قراراته أو أتجاوز ضده. وقيل أنه تم توقيع عقوبة عليّ وهو ما لم يحدث، ولم يتم إبلاغي بقيمة الغرامة".

"موسيماني في مباراة 5-3 أمام الزمالك "كان هيتجنن" بين الشوطين رغم تقدمنا في النتيجة 4-1 بالشوط الأول وأراد تسجيل المزيد من الأهداف".

"موسيماني مدرب كبير، وهو عالي فنيا وكان يفضل الاعتماد على 15 لاعبا ما يجعل الباقي يشعر بالضيق، وكان معه محلل أداء رهيب يجعلنا نعرف كل شيء ويكشف لنا عيوب المنافسين وهو مدرب كبير و"عفريت" في المباريات الكبيرة".

"منذ انضمامي للأهلي لم أجد مدربا مثل فايلر، شخصية رهيبة في كل شيء، كرته وتدريبه ممتع ويوصل لك المعلومات سريعا وتحب الحديث معه".

" في أول 7 مباريات مع فايلر كنا نفوز بفارق 4 أهداف، لكن الظروف الخاصة هي من أثرت عليه".

"شعرت بالراحة مع إيهاب جلال في إنبي وحسام البدري في المنتخب وموسيماني في الأهلي".

"سامي قمصان لابد أن يحصل على حقه ويساعد كل الناس ودوره كبير".

إجابات سريعة

"الأهلي لا يقف على أحد، سمعت أن عبد المنعم سيرحل، لاعب يمتلك جودة كبير، هو ليس مغرورا أو يتعالى على الكرة ولديه ثقة في نفسه".

"أحب أن ألعب مع إمام والسولية وكهربا ومعلول، وأريد أن يستمر معنا".

"كنت أتمنى اللعب في ريال مدريد لكن سني حاليا 28 عاما".

"أصعب لحظة مررت بها هو وقت الانتظار لمدة 5 ساعات قبل التوقيع للأهلي".

"أريد أن أختم مسيرتي في الأهلي، وبعد الاعتزال أود أن أكون مديرا فنيا".

"ألوم نفسي على الفرصة التي أهدرتها أمام ريال مدريد، وكذلك التي منعتها العارضة ضد الترجي".

"رحيلي عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري يعود للمدير الفني".

"الجيل الحالي لا يقدم نفس المتعة التي قدمها الجيل الذهبي للأهلي، لكننا حققنا ألقابا أكثر".

"الشحات أخطأ في أزمة الشيبي، لكنه اعتذر له أكثر من مرة، وأتمنى انتهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن".

نهائي القرن

"هدفي في نهائي القرن صعب وثقيل وأحيانا أتعرض للظلم بسببه. هو أعظم هدف ونهائي وكل شيء، حققت 15 بطولة في 5 سنوات ويتبقى لنا بطولتين الموسم الحالي وهذا رقم كبير، وسجلت أهدافا كثيرة وفي كل البطولات حصدت جائزة رجل المباراة".

"هدفي في نهائي القرن هذا أعظم شيء حصلت عليه في حياتي، لكنني طماع وأبحث عن تاريخ أكبر".

"لا زلت أتذكر تفاصيل نهائي القرن، بدأنا المعسكر يوم الأحد وكل شيء كان صعبا وتوتر كبير في كل التفاصيل، سعد سمير قال لنا قبل المباراة لو خسرنا سنتدرب "أونلاين"، والسولية أخبرنا ليلة اللقاء بيوم أنه يريد أن يبكي من الفرحة بعدما خسر من قبل النهائي مرتين".

"خلال تشتيت محمود علاء أخذت قرارا دون أن أنظر لمن حولي والحمد لله سجلت".

هجوم

95"% من الناس في مصر كلها لا يفقهون ما يدور داخل الملعب، ولا يعرفون ماذا يحدث داخل غرف الملابس أو ماذا يريد المدرب منك في أرض الملعب، والناس تتفاعل مع البطولة والهدف والتمريرة الحاسمة".

"ألعب في مركز 8 منذ وصول كولر، والبعض يظن أنني لا زلت ألعب في مركز 10".

"اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري المصري كارثي، يفوز بها أكثر من يركض و"يخبط في اللاعبين".

"خلال مباراة المقاولون العرب طلب مني كولر بعض التعليمات بين الشوطين ونفذتها وفجأة وجدت نفسي في أول تغيير وسألته عن السبب من أجل فهم ماذا حدث".

"أنا أفضل لاعب في مصر الموسم الحالي، وأنا أفضل لاعب في نهائي كأس مصر ضد الزمالك، شارك في 10 دقائق سجلت هدفا وصنعت آخر".

"أنا مظلوم ولا أحصل على حقي في الملعب، وحاليا الناس تنظر لصاحب "التريند".

"كريم وليد من أحسن الشخصيات التي تتعامل معها في تاريخ الكرة، لاعب كبير جدا وقائد، لا يحصل على حقه، وهناك من يحصل على اللقطة بدون أن يلعب الكرة".

نهائي إفريقيا

"لعبت 5 نهائيات إفريقية.. بعد نهائي القرن لا يوجد أي نهائي صعب آخر".

"أحلى مباراة تخوضها وسط الجماهير، في مباراة الترجي بنهائي إفريقيا كنت أريد أن أرقص أثناء الإحماء قبل بداية اللقاء".

"أود حصد بطولات أكثر، وتحقيق أرقاما قياسية لم يحققها أحد، أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مجددا بعدما حققت 4".

"أسهل نهائي كان ضد كايرز تشيفز والمباراة أصبحت سهلة بعد الطرد".

"أصعب موقف مررت به في مسيرتي بدوري الأبطال كان ضد الهلال السوداني في نسخة 2020 بدور المجموعات عندما سجلوا هدفا في الوقت الضائع وألغي بداعي التسلل، حينها كنا سنودع البطولة مبكرا".

"لا أفكر في السوبر الإفريقي بل نركز على الدوري في الفترة المقبلة".

"بطولة التاسعة قدمت دفعة وثقة وشخصية كبيرة، المباريات الكبيرة مهمة، قبل المباريات الكبيرة يعقد الشناوي معنا جلسة لنتحدث ونحفز أنفسنا".