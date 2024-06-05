سفيان رحيمي: حرام هذا الجيل من منتخب المغرب لا يحصد كأس إفريقيا
الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 20:50
كتب : FilGoal
يرى سفيان رحيمي مهاجم العين أن الجيل الحالي بمنتخب بلاده يستحق التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.
سفيان رحيمي
النادي : العين
وانضم رحيمي لمعسكر منتخب المغرب الحالي تحصيرا لمواجهتي زامبيا والكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال رحيمي عبر حساب الاتحاد المغربي لكرة القدم: "حرام هذا المنتخب ما يحصدش كأس إفريقيا".
وأضاف "لاعبي منتخب المغرب مع أنديتهم و تحقيقهم مختلف الألقاب هذا الموسم، ينبغي أن يترجم بالظفر بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا".
وتابع " الأجواء داخل المنتخب المغربية رائعة، و سعيد بحمل بقميص الأسود، وأرغب في تقديم الإضافة لمنتخب بلادي".
وشدد "ظهوري بمستوى جيد مع العين جاء نتيجة الإستعداد الجيد سواء ذهنيا أو بدنيا".
ونجح رحيمي في قيادة العين الإماراتي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.
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