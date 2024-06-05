سفيان رحيمي: حرام هذا الجيل من منتخب المغرب لا يحصد كأس إفريقيا

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - العين - يوكوهاما

يرى سفيان رحيمي مهاجم العين أن الجيل الحالي بمنتخب بلاده يستحق التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

سفيان رحيمي

النادي : العين

المغرب

وانضم رحيمي لمعسكر منتخب المغرب الحالي تحصيرا لمواجهتي زامبيا والكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال رحيمي عبر حساب الاتحاد المغربي لكرة القدم: "حرام هذا المنتخب ما يحصدش كأس إفريقيا".

أخبار متعلقة:
كاف في بيان رسمي: كل التقارير حول أمم إفريقيا 2025 غير صحيحة مؤتمر تريزيجيه: هدفنا إسعاد الشعب المصري.. وجاهز لمواجهة بوركينا فاسو ولو بقدم واحدة مؤتمر حسام حسن - البعض صنع مشكلة غير حقيقية مع صلاح.. وليست لدي حسابات مع لاعبين معلول يبدأ برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته

وأضاف "لاعبي منتخب المغرب مع أنديتهم و تحقيقهم مختلف الألقاب هذا الموسم، ينبغي أن يترجم بالظفر بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا".

وتابع " الأجواء داخل المنتخب المغربية رائعة، و سعيد بحمل بقميص الأسود، وأرغب في تقديم الإضافة لمنتخب بلادي".

وشدد "ظهوري بمستوى جيد مع العين جاء نتيجة الإستعداد الجيد سواء ذهنيا أو بدنيا".

ونجح رحيمي في قيادة العين الإماراتي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

سفيان رحيمي منتخب المغرب
نرشح لكم
وسام أبو علي: تعرضت لصعوبات من أجل منتخب فلسطين.. وجمهور الأهلي ضمن الأفضل في العالم خبر مؤسف للزمالك.. منتخب تونس يعلن إصابة الجزيري لقاء استمر 118 دقيقة.. الترجي ينتصر على الإفريقي ويقترب من حسم لقب الدوري التونسي الدوري المغربي - الرجاء ينتصر على الوداد في +92.. وحسم اللقب يتأجل للجولة الأخيرة 10-0.. شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ الدوري الإماراتي قائمة فلسطين - ياسر حمد وأبو علي يقودان اختيارات الدبوب لمواجهتي لبنان وأستراليا بتنظيم من أنور الغازي.. سام مرسي يشارك في ودية من أجل دعم غزة أسطورة أهلي جدة يعلن موافقة الأهلي على خوض مباراة اعتزاله
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل عودة أفشة لمران الأهلي.. تدخل حل الأزمة 17 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة مصر – سيراليون تنتصر على جيبوتي في تصفيات كأس العالم 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
أفشة يعود لمران الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
سفيان رحيمي: حرام هذا الجيل من منتخب المغرب لا يحصد كأس إفريقيا 53 دقيقة | الوطن العربي
كاف في بيان رسمي: كل التقارير حول أمم إفريقيا 2025 غير صحيحة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تريزيجيه: هدفنا إسعاد الشعب المصري.. وجاهز لمواجهة بوركينا فاسو ولو بقدم واحدة ساعة | منتخب مصر
مؤتمر حسام حسن - البعض صنع مشكلة غير حقيقية مع صلاح.. وليست لدي حسابات مع لاعبين ساعة | منتخب مصر
معلول يبدأ برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي